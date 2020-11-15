أخبار عاجلة

فايزر تعلن: بدء التطعيم ضد كورونا في هذا الموعد -
المدينة المنوّرة.. إطلاق أول ورشة متنقلة لصيانة المعدات والآليات -
تتويجاً لنتائج "التنسيقي" واعتماد ولي العهد.. افتتاح أكبر ساحة للتبادل التجاري مع العراق اليوم -
أسواق الأربعاء.. النفط ينخفض وبرنت فوق الـ 43 دولاراً للبرميل -
مكة المكرّمة.. جراحة الـ 4 ساعات تنهي معاناة أربعينية من ورم نازف بصيوان الأذن -
"الكهموس": المملكة شهدت في عهد خادم الحرمين خارطة طريق لمكافحة الفساد -
ترامب يقيل مدير وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية -
مبشراً سكان الرياض.. الحصيني: حالتان ممطرتان تشملان العاصمة الأسبوع المقبل -
911: أبلغوا عن مخالفة قطع الأشجار أو المتاجرة بالحطب -
مهنئًا بذكرى البيعة.. "فيصل بن سلطان": المملكة تعاملت بكل حكمة مع أحداث المنطقة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

خرج منذ رمضان الماضي ولم يعد.. البحث مستمر عن المسن "ابن عيد" بالرياض

Print
يعاني من ألزهايمر وذووه ينشدون مساعدتهم في البحث عنه

خرج منذ رمضان الماضي ولم يعد.. البحث مستمر عن المسن

تكثّف الأجهزة الأمنية وذوو المفقود المسن "خليل عيد عبدالعزيز بن عيد" البحث عنه بعد خروجه من منزله 29 رمضان الماضي بأحد أحياء الرياض، ولا يعلمون عنه شيئاً من وقتها حتى الآن.

وقال ابنه "بدر" إن والده المفقود البالغ من العمر 82 عاماً خرج من المنزل بحي الدخل المحدود بالرياض ظهر 29 رمضان الماضي، ولم يُعثر له على أثر، حيث تم البحث عنه بعدها في جميع المراكز والمستشفيات بالرياض، مشيراً إلى أن والده مصاب بألزهايمر، وخرج صباح اليوم نفسه الذي فُقد فيه وعاد لكنه خرج ظهراً، ولم يعد للمنزل حتى الآن.

وأضاف أنهم والجهات الأمنية يواصلون البحث عنه حيث تم إبلاغ الشرطة، وناشد عبر "سبق"، من يعرف أي معلومة عن المفقود مراجعة أقرب مركز شرطة أو الاتصال بالرقم.
0555922486

الرياض المفقود المسن

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
فايزر تعلن: بدء التطعيم ضد كورونا في هذا الموعد

فايزر تعلن: بدء التطعيم ضد كورونا في هذا الموعد

المدينة المنوّرة.. إطلاق أول ورشة متنقلة لصيانة المعدات والآليات

المدينة المنوّرة.. إطلاق أول ورشة متنقلة لصيانة المعدات والآليات

تتويجاً لنتائج "التنسيقي" واعتماد ولي العهد.. افتتاح أكبر ساحة للتبادل التجاري مع العراق اليوم

تتويجاً لنتائج "التنسيقي" واعتماد ولي العهد.. افتتاح أكبر ساحة للتبادل التجاري مع العراق اليوم

أسواق الأربعاء.. النفط ينخفض وبرنت فوق الـ 43 دولاراً للبرميل

أسواق الأربعاء.. النفط ينخفض وبرنت فوق الـ 43 دولاراً للبرميل

شبكة عيون الإخبارية