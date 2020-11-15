لمواجهة كورونا.. تشميع مقهى وكافتيريا ومصادرة 13 شيشة في الشرقية

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مصراوي Masrawy

الشرقية – فاطمة الديب:

شنت رئاسة مركز مدينة أبو حماد، اليوم الأحد، حملة تفتيشية برئاسة الدكتور جلال عبد الكريم، رئيس المدينة، بالتنسيق مع قوات الشرطة؛ وذلك للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل المقاهي والكافتريات، للحد من انتشار فيروس كورونا.

أسفرت الحملة عن تشميع مقهى وكافتريات مخالفة، بعدما تبين تقديم المقهى "شيشة" لرواده، بمدينة أبو حماد، وجرى مصادرة 13 شيشة من تلك المقهى وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.