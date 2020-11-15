أخبار عاجلة

فايزر تعلن: بدء التطعيم ضد كورونا في هذا الموعد -
المدينة المنوّرة.. إطلاق أول ورشة متنقلة لصيانة المعدات والآليات -
تتويجاً لنتائج "التنسيقي" واعتماد ولي العهد.. افتتاح أكبر ساحة للتبادل التجاري مع العراق اليوم -
أسواق الأربعاء.. النفط ينخفض وبرنت فوق الـ 43 دولاراً للبرميل -
مكة المكرّمة.. جراحة الـ 4 ساعات تنهي معاناة أربعينية من ورم نازف بصيوان الأذن -
"الكهموس": المملكة شهدت في عهد خادم الحرمين خارطة طريق لمكافحة الفساد -
ترامب يقيل مدير وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية -
مبشراً سكان الرياض.. الحصيني: حالتان ممطرتان تشملان العاصمة الأسبوع المقبل -
911: أبلغوا عن مخالفة قطع الأشجار أو المتاجرة بالحطب -
مهنئًا بذكرى البيعة.. "فيصل بن سلطان": المملكة تعاملت بكل حكمة مع أحداث المنطقة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"وأنتِ يمينك بالكرم تمطر".. قريحة مواطن تغزل شعرًا في جود "حصة بن سلمان"

Print
"وأنتِ يمينك بالكرم تمطر".. قريحة مواطن تغزل شعرًا في جود "حصة بن سلمان" "وأنتِ يمينك بالكرم تمطر".. قريحة مواطن تغزل شعرًا في جود "حصة بن سلمان"
قصيدة حملت عنوان "حصة وطننا" افتخر فيها "الركابي" بعز المملكة في ظل حكم القيادة

بحروف راقية وعبارات واضحة، أسدل المواطن محمد سلمان الركابي ، قصيدة في كرم وَجُود الأميرة حصة بنت سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، عبّر فيها عن جل تقديره لما تقدمه الأميرة من جود وخير؛ مشيدًا بمواقفها الطيبة التي طالما كانت كنور الفجر بعد الظلام، تجبر العثرات في الوقت العصيب.

هذا وقد افتخر "الركابي " بعز المملكة الشامخ في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهد الأمين -حفظهما الله- ووصف سلام بالشمس التي لا تغيب، وقد حملت القصيدة عنوان "حصة وطننا"، وقد جاء نصها كالتالي:

سلام يا حصة وطنّا والوطن كله سلام في حكم سلمان العروبة جعل شمسه ما تغيب

في ظل سلمان العروبة خادم البيت الحرام وولي عهده عزنا الشامخ عمى عين الحريب

سلام يا بنت المليك بن المليك بن الإمام صفوة سلاطين العرب بالعز والساس العريب

يا حصة المجد التليد وعزوة السيف الحسام مدحك يزيد الشعر تقدير ويزيد الطيب طيب

وأنتِ يمينك بالكرم تمطر مثل وبل الغمام تبرق عطا وتهل جود وخيرها دايم قريب

كم وقفة لك مثل نور الفجر من بعد الظلام وكم مدة لك تجبر العثرات والوقت العصيب

سلام يا حصة وطنا بالبداية والختام إن طابت أيامك تطيب الدار والدنيا تطيبالأميرة حصة بنت سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
رسميًا.. انطلاق أول دوري كرة قدم نسائي في السعودية

رسميًا.. انطلاق أول دوري كرة قدم نسائي في السعودية

"آل الشيخ" مهنئًا بذكرى البيعة: السعودية ترفل بالعز والمنجزات بعهده الميمون

"آل الشيخ" مهنئًا بذكرى البيعة: السعودية ترفل بالعز والمنجزات بعهده الميمون

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 8,572.73 نقطة

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 8,572.73 نقطة

"رويترز": أرامكو السعودية تتلقى طلبات شراء تزيد على 20 مليار دولار

"رويترز": أرامكو السعودية تتلقى طلبات شراء تزيد على 20 مليار دولار

شبكة عيون الإخبارية