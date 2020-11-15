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على التقاطع.. انحراف مركبة يصيب شخصًا بمكة ويُنقَل للعلاج

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على التقاطع.. انحراف مركبة يصيب شخصًا بمكة ويُنقَل للعلاج على التقاطع.. انحراف مركبة يصيب شخصًا بمكة ويُنقَل للعلاج
بلاغ تَلَقّته "الهلال الأحمر" صباحًا وتفاعلت بتقديم خدماتها الإسعافية

على التقاطع.. انحراف مركبة يصيب شخصًا بمكة ويُنقَل للعلاج

أصيب شخص في حادث اصطدام بالإشارة الضوئية، بعد انحراف مركبته، على تقاطع طريق عمر قاضي مع طريق القادسية بمكة المكرمة، وقد نتج عن الحادث إصابة الشخص وتلف الإشارة المرورية.

وفي التفاصيل، تَلَقّت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة، صباح اليوم، بلاغًا من مواطن يفيد بوجود حادث اصطدام سيارة بالإشارة الضوئية في الشرائع؛ بالتحديد تقاطع شارع عمر قاضي مع طريق القادسية وبه شخص مصاب.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة عبدالعزيز بادومان، أنه حين وصول سيارة الإسعاف إلى الموقع تَبَيّن وجود إصابة، وتم تقديم الخدمة الإسعافية للمصاب، ونُقِل إلى مستشفى الملك فيصل بالششة لتلقي العلاج.مكة المكرمة حادث اصطدام

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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