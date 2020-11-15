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منمنة.. قمة ذاع صيتها في "الريث" ويكثر زوارها الأجانب.. ما قصتها؟

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منمنة.. قمة ذاع صيتها في "الريث" ويكثر زوارها الأجانب.. ما قصتها؟ منمنة.. قمة ذاع صيتها في "الريث" ويكثر زوارها الأجانب.. ما قصتها؟
لم تظهر على خارطة السياحة حتى وقت قريب وتاريخها يعود لآلاف السنوات

منمنة.. قمة ذاع صيتها في

رصدت "سبق" بمحافظة الريث، تفاصيل المواقع التي ذاع صيتها مؤخرًا في القمة المعروفة بمنمنة الواقعة بجبل شقراء، وزارها الكثير من السياح بينهم الأجانب.

وكشف فيصل الريثي أحد المزارعين في منمنة، تفاصيل عن تلك القمة؛ مبينًا أنها لم تظهر على خارطة السياحة حتى وقت قريب وبات يقصدها السياح من مختلف الدول؛ لما تتميز به من إطلالة على قمة وادي لحب، وبها الكثير من الآثار والرسوم الأثرية التي يعود عمرها إلى أكثر من آلاف السنوات.

وتعتبر منمنة حاليًّا منتجة للبن الصخري الذي تشتهر به جبال القهر جنوب المملكة، وبها المئات من أشجاره، كما يعتمد السكان وملاك المزارع في منمنة على زراعته اعتمادًا رئيسيًّا. محافظة الريث جبل شقراء

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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