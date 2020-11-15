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"هدف": برنامج لتدريب وتوظيف 1200 باحثة عن العمل في التزيين النسائي

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"هدف": برنامج لتدريب وتوظيف 1200 باحثة عن العمل في التزيين النسائي "هدف": برنامج لتدريب وتوظيف 1200 باحثة عن العمل في التزيين النسائي
بعد اجتياز البرنامج التدريبي لدى منشآت القطاع الخاص العاملة في النشاط

أطلق صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، برنامجًا لتأهيل وتدريب 1200 باحثة عن العمل في نشاط التزيين النسائي، وتوظيفهن بعد اجتياز البرنامج التدريبي لدى منشآت القطاع الخاص العاملة في النشاط.

ويستهدف البرنامج تأهيل وتدريب الباحثات عن العمل في 5 مهن هي: أخصائية مبيعات (عام)، مشرفة معرض، أخصائية مبيعات (مكياج)، أخصائية مبيعات العناية بالبشرة، والتجميل والشعر.

ودعا الصندوق الباحثات عن العمل، ممن تنطبق عليهن الشروط إلى المبادرة بالتسجيل في البرنامج عبر الرابط: https://bit.ly/3ikUsN6، في موعد أقصاه الخميس القادم.

ويشترط البرنامج، أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية، وأن تكون مسجلة في البوابة الوطنية للعمل "طاقات"، وألا تكون طالبة أو موظفة في القطاع العام أو الخاص أو لديها سجل تجاريّ أو تتقاضى راتبًا تقاعديًّا، ولم يسبق لها الاستفادة من برامج التدريب المقدمة من الصندوق.

ويأتي البرنامج التدريبي ضمن الاتفاقية المُبرمة بين صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" ومعهد نضرة النسائي للتدريب "فيلوتي"؛ حيث سيعمل الطرفان على تدريب المستفيدات وتطوير المادة العلمية الأساسية للبرنامج، والتأكد من جودة مخرجات البرنامج التدريبي وتلبيتها للمهارات التخصصية التي تحتاجها المنشآت الموظفة في القطاع الخاص، وكذلك توظيف من يجتزن البرنامج التدريبي في الفرص الوظيفية لدى منشآت القطاع الخاص العاملة في نشاط التزيين النسائي.صندوق تنمية الموارد البشرية هدف

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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