أخبار عاجلة

فايزر تعلن: بدء التطعيم ضد كورونا في هذا الموعد -
المدينة المنوّرة.. إطلاق أول ورشة متنقلة لصيانة المعدات والآليات -
تتويجاً لنتائج "التنسيقي" واعتماد ولي العهد.. افتتاح أكبر ساحة للتبادل التجاري مع العراق اليوم -
أسواق الأربعاء.. النفط ينخفض وبرنت فوق الـ 43 دولاراً للبرميل -
مكة المكرّمة.. جراحة الـ 4 ساعات تنهي معاناة أربعينية من ورم نازف بصيوان الأذن -
"الكهموس": المملكة شهدت في عهد خادم الحرمين خارطة طريق لمكافحة الفساد -
ترامب يقيل مدير وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية -
مبشراً سكان الرياض.. الحصيني: حالتان ممطرتان تشملان العاصمة الأسبوع المقبل -
911: أبلغوا عن مخالفة قطع الأشجار أو المتاجرة بالحطب -
مهنئًا بذكرى البيعة.. "فيصل بن سلطان": المملكة تعاملت بكل حكمة مع أحداث المنطقة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"سلطان بن سلمان" معزيًا أسرة المخرج "طارق ريري": صديق عزيز خدم الإعلام والوطن

Print
"سلطان بن سلمان" معزيًا أسرة المخرج "طارق ريري": صديق عزيز خدم الإعلام والوطن "سلطان بن سلمان" معزيًا أسرة المخرج "طارق ريري": صديق عزيز خدم الإعلام والوطن
قال: عاصرته في وزارة الإعلام وغطينا معًا الدورة الأولمبية عام 1984م

قدّم رئيس مجلس إدارة الهيئة للفضاء الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، التعازي والمواساة لأسرة المخرج التلفزيوني طارق بن أحمد ريري، الذي انتقل إلى جوار ربه أمس السبت.

وعبّر الأمير سلطان في اتصال هاتفي بابنة الفقيد سها طارق ريري، عن تعازيه ومواساته في الراحل؛ واصفًا إياه بأنه "صديق عزيز، ورجل نبيل محترم، ومخرج مميز، عاصره في وزارة الإعلام وغَطَّيَا معًا الدورة الأولمبية عام 1984م، وخدم الإعلام في المملكة بتفان وإخلاص".

وأعربت سهى طارق أحمد ريري، باسمها ونيابة عن أسرتها، عن شكرها وتقديرها للأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، على تعازيه ومواساته، التي كان لها الأثر الكبير في تخفيف المصاب؛ مؤكدة أن ذلك ليس بغريب عليه وعلى ولاة الأمر يحفظهم الله؛ سائلة الله تعالى أن يحفظه وألا يريه أي مكروه.الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
رسميًا.. انطلاق أول دوري كرة قدم نسائي في السعودية

رسميًا.. انطلاق أول دوري كرة قدم نسائي في السعودية

"آل الشيخ" مهنئًا بذكرى البيعة: السعودية ترفل بالعز والمنجزات بعهده الميمون

"آل الشيخ" مهنئًا بذكرى البيعة: السعودية ترفل بالعز والمنجزات بعهده الميمون

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 8,572.73 نقطة

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 8,572.73 نقطة

"رويترز": أرامكو السعودية تتلقى طلبات شراء تزيد على 20 مليار دولار

"رويترز": أرامكو السعودية تتلقى طلبات شراء تزيد على 20 مليار دولار

شبكة عيون الإخبارية