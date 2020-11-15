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"هيئة الاتصالات" تطلق مبادرة تقديم 60 ألف نقطة Wi-Fi إضافية مجانية

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"هيئة الاتصالات" تطلق مبادرة تقديم 60 ألف نقطة Wi-Fi إضافية مجانية "هيئة الاتصالات" تطلق مبادرة تقديم 60 ألف نقطة Wi-Fi إضافية مجانية
تعكس مدى تقدم البنية التحتية في المملكة وتسهم في تحقيق مستهدفاتها

أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم، إطلاق مبادرة نشر نقاط اتصال "الواي فاي-Wi-Fi" إضافية مجانية في عدد من الأماكن العامة في أنحاء المملكة، بالتعاون مع مقدمي خدمات الاتصالات في المملكة.

وأوضحت الهيئة أنها بدأت تنفيذ هذه المبادرة على عدة مراحل لتصل نقاط "Wi-Fi" الإضافية المجانية الموزعة في عدد من الأماكن العامة في المملكة إلى 60.000 نقطة؛ مؤكدةً التزامها بمتابعة تفعيل الشركات لهذه المبادرة، بما في ذلك استيفاءها لمتطلبات أساسية منها توحيد اسم الشبكة لهذه النقاط المجانية، وتسهيل إجراءات دخول المستخدمين لها، وتوفير خرائط تغطية تُظهر جميع نقاط الوصول المجانية في جميع المناطق على نحو يتيح للمستخدمين الاطلاع عليها في موقع الشركة الإلكتروني أو تطبيقها.

وتتضمن المبادرة إتاحة الاتصال المجاني بشبكة الواي فاي العامة لكل مقدم خدمة، لمدة تصل إلى ساعتين يوميًّا لعدد كبير من مستفيدي ومرتادي عدد من الأماكن العامة.

وبيّن محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد بن سعود التميمي، أن هذه المبادرة تأتي في إطار حرص الهيئة على تعزيز نشر خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات؛ بما يعكس مدى تقدم البنية التحتية في المملكة، ويسهم في تحقيق مستهدفاتها الاستراتيجية لتمكين تحول المملكة إلى مجتمع رقمي.

وأضاف أن قيام مقدمي الخدمات بنشر نقاط واي فاي إضافية مجانية، يأتي بهدف نشر خدمات الإنترنت على أوسع نطاق، والإسهام في تحسين جودة الحياة عبر توفير خدمات الإنترنت في الأماكن العامة، ومن بينها المستشفيات، والحرمين الشريفين، والمشاعر المقدسة، والمجمعات التجارية، والحدائق العامة في مدن المملكة.

يُذكر أن المملكة تعد من الدول السباقة في نشر خدمات الاتصالات وتمكين التحول الرقمي كأحد الركائز الأساسية لتمكين الازدهار الاقتصادي وتحقيق رؤية المملكة 2030.هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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