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الأرصاد: توقعات بشتاء بارد على المملكة ودرجات الحرارة دون الصفر

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الأرصاد: توقعات بشتاء بارد على المملكة ودرجات الحرارة دون الصفر الأرصاد: توقعات بشتاء بارد على المملكة ودرجات الحرارة دون الصفر
القحطاني: انخفاض تدريجي يبدأ من اليوم.. وأمطار متوسطة إلى غزيرة هذا الأسبوع

الأرصاد: توقعات بشتاء بارد على المملكة ودرجات الحرارة دون الصفر

كشف الناطق الرسمي للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حسين القحطاني، عن توقعات بانخفاض تدريجي في درجات الحرارة ابتداء من اليوم، منوهًا بشتاء بارد هذا العام تنخفض فيه درجات الحرارة إلى ما دون الصفر.

وتفصيلًا قال القحطاني في حديث لبرنامج صباح : نحن بصفة عامة نستعد لدخول فصل الشتاء؛ ولذا نتوقع الانخفاض التدريجي لدرجات الحرارة على مجمل مناطق المملكة.

وأضاف: يبدأ فصل الشتاء أرصاديًّا مع بداية هذا الشهر، ومناخيًّا في منتصف الشهر، ونتوقع بمشية الله شتاء باردًا هذا العام، ودرجات الحرارة تدنو من الصفر في شمال المملكة التي هي أولى المناطق تأثرًا بالموجة الباردة.

ولفت القحطاني إلى أن مجمل التوقعات تشير إلى انخفاض في بعض مناطق المملكة للحرارة، وقد نصل إلى 5 أو 6 درجات.

وعن توقعات الأرصاد لحالة مطرية جديدة على مناطق المملكة، قال إن شهرنا الحالي من الأشهر المطيرة في المملكة والتوقعات بالأمطار خلال هذا الأسبوع من متوسطة إلى غزيرة؛ مشيرًا إلى أن مجمل مناطق المملكة متأثرة بهذه الحالة المطرية". الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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