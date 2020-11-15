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"بلدية الخبر" تنظّم لقاءها الافتراضي لتكريم المنشآت المطبقة للإجراءات الاحترازية

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"بلدية الخبر" تنظّم لقاءها الافتراضي لتكريم المنشآت المطبقة للإجراءات الاحترازية "بلدية الخبر" تنظّم لقاءها الافتراضي لتكريم المنشآت المطبقة للإجراءات الاحترازية
ضِمن آليات الحد من انتشار وكرّمت 17 منشأة نسائية

أقامت بلدية محافظة الخبر اللقاء السنوي الثالث الذي نظم افتراضيًّا، مؤخرًا، والذي يهدف إلى تكريم المنشآت المتميزة في تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وعرضت إدارة الرقابة النسائية في بلدية محافظة الخبر -خلال اللقاء- نماذج لمنشآت نسائية تميزت في تطبيق الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا، وتم تكريم المنشآت الفائزة.

وكشفت الإدارة خلال اللقاء عن اللوائح المستحدثة الخاصة بالتراخيص وممارسات العاملات والقواعد الصحية واشتراطات الأمن والسلامة والفحوصات اللازمة؛ حيث تم تعريف صاحبات المنشآت عليها لتفادي المخالفات من خلال قائمة مُعدة لتكون واضحة للمستفيدات، إضافة إلى كيفية الاستفادة من الخدمات المستحدثة إلكترونيًّا.

من جهتها، أوضحت مساعد رئيس البلدية لتقنية المعلومات إيمان الغامدي، أن البلدية بذلت جهودًا حثيثة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقالت الغامدي: إن تكاثف الجميع واستحداث الخدمات الإلكترونية، التي ساهمت في تعزيز التواصل والتعاون وتحقيق الاستمرار دون تعطل، وتوفير ما يلزم من خدمات وقائية وصحية؛ ساهمت في تعزيز مفهوم صحة البيئة، من منطلق أن صحة الإنسان هي المعيار الأول في نهضة التنمية الحضارية التي تشهدها البلاد وتتسارع وتيرتها يومًا بعد يوم".

ونوّهت "الغامدي" بالدعم والمتابعة الذي يقدمه رئيس البلدية المهندس سلطان الزايدي لتذليل العقبات وتفعيل الخدمات الحديثة التي واكبت الفترة الماضية، كمسار الخدمة السريع التي أسهمت في خدمة المستفيد دون الحاجة للدخول لمبنى البلدية، وخدمة التسوق من السيارة وخدمات مبتكرة وتفعيل قنوات للتواصل لخدمة المستفيدين.

من جهتها استعرضت مديرة الرقابة النسائية، في الإدارة مشاعل الشبرمي، الآليات والاشتراطات التي أعدتها الإدارة النسائية في البلدية، والمتمثلة في القواعد التنفيذية للتراخيص والقواعد الخاصة بالممارسات والعاملات؛ حيث يشترط لجميع العاملات توفر الشهادة الصحية وعدم وجود أي علامات مرضية، مع إلزام المنشآت بتوفير عاملات للتعقيم والتطهير، وتنظيم منطقة الانتظار بما يضمن التباعد والحجز المسبق، والتزام جميع العاملات بالزي الرسمي.

وأشارت "الشبرمي" في معرض حديثها، إلى القواعد التنفيذية الخاصة بالمبنى، والخاصة بالتجهيزات، والتأكد من تطبيق القواعد التنفيذية الصحية، وفي حال المخالفة تم تحديد حجم الغرامات والجزاءات مع طلب الاستمرار في الإجراءات الاحترازية.

ولفتت رئيسة اللجنة الوطنية لصالونات التزيين شعاع الدحيلان إلى الدور التكاملي بين البلدية والمشاغل ومراكز التزيين؛ مما يعزز من الدور الوقائي والالتزام بتطبيق البروتوكولات الصحية.

وفي نهاية اللقاء كرّمت إدارة الرقابة النسائية بالبلدية 17 منشأة نسائية؛ لعدم تسجيل أي مخالفات وتطبيق الاشتراطات والتقيد بما ورد في اللوائح.

بلدية محافظة الخبر

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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