الجامعة العربية تدعو لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة

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طالبت الأمم المتحدة بإنفاذ قراراتها وتمكين فلسطين من ممارسة السيادة والاستقلال

دعت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، الأمم المتحدة لاتخاذ التدابير اللازمة لإنفاذ قراراتها؛ بما يُفضي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وتمكين دولة فلسطين من ممارسة السيادة والاستقلال.

واستنكر الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية السفير سعيد أبو علي في تصريح له اليوم بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال الفلسطيني، استمرار السياسات والممارسات الإسرائيلية المتمثلة في التنكيل، والقتل، والأسر، والتهجير، والاستيطان، والضم، والتهويد، والتي تشكل انتهاكًا جسيمًا لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، واستهتارًا بالمواثيق الدولية وإرادة المجتمع الدولي.

وأوضح أن المجتمع الدولي ممثلًا في الأمم المتحدة؛ سيبقى مسؤولًا عن إنهاء الاحتلال الذي بدأ عام 1967، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية؛ داعيًّا الأمم المتحدة بحكم ميثاقها لمضاعفة جهودها لإنصاف الشعب الفلسطيني، وتجسيد الاعتراف بحقوقه من خلال الاعتراف بدولته المستقلة، وممارسة مختلف الضغوط لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.الأمانة العامة لجامعة الدول العربية