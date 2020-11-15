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زخات مطرية ورياح وغبار.. هنا "أجواء الأحد" كما يتوقعها "المسند"

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زخات مطرية ورياح وغبار.. هنا "أجواء الأحد" كما يتوقعها "المسند" زخات مطرية ورياح وغبار.. هنا "أجواء الأحد" كما يتوقعها "المسند"
قال: تنشط الرياح السطحية التي قد تثير بعض #الغبار بمواقع عدة

زخات مطرية ورياح وغبار.. هنا

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في "تسميات" الدكتور عبدالله المسند، أن تتشكل السحب المتفرقة اليوم، وقد تهطل منها زخات مطرية على أجزاءٍ من #الحدود_الشمالية وشرقي #حائل وربما #حفرالباطن وما حولها و#الكويت.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "تشمل الأمطار المتوقعة أجزاءً من مرتفعات #عسير #الباحة #جازان".

وتابع: "متوقع أن تنشط الرياح السطحية الجنوبية، والجنوبية الغربية، وأيضاً الغربية التي قد تثير بعض #الغبار على أجزاءٍ من الغربية والوسطى.. هذا والله أعلم".الدكتور عبدالله المسند الحالات المناخية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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