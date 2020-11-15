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"تلغراف" تكشف عن الاسم المرجح للقاح الأمريكي الألماني ضد كورونا

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"تلغراف" تكشف عن الاسم المرجح للقاح الأمريكي الألماني ضد كورونا "تلغراف" تكشف عن الاسم المرجح للقاح الأمريكي الألماني ضد كورونا
وفق طلب تقدمت به الشركتان لتسجيل العلامة التجارية في الاتحاد الأوروبي

كشفت صحيفة "ديلي تلغراف" أن اللقاح الذي أنتجته شركتا "فايزر" الأمريكية و"بيونتك" الألمانية، والذي اجتاز بنجاح المرحلة الثالثة من التجارب؛ من المرجح أن يحمل اسم "كوفيوتي" (Covuity).

وقالت الصحيفة: إن الطلب، الذي تقدمت به الشركتان لتسجيل العلامة التجارية للقاح في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، يحمل هذا الاسم (Covuity).

كما أشارت إلى أن الشركتين سجلتا بالفعل هذه التسمية في الموقع الإلكتروني الذي سيكون مخصصًا لهذا اللقاح تحت هذا العنوان "covuity.com".

ومن بين الأسماء المحتملة الأخرى للقاح ضد : "رناكسكوفي" (Rnaxcovi)، و"كوفيميرنا"، (Kovimerna و"كوميرناتي"، (Comirnaty)؛ وفقًا للصحيفة.

ووفق " اليوم" تجدر الإشارة إلى أنه في التاسع من نوفمبر الجاري، أصدرت شركتا "فايزر" و"بيونتك" نتائج تجارب المرحلة الثالثة للقاح الذي عَمِلتا على إنتاجه. ووفقًا لبياناتهما، فقد نجح اللقاح في التقليل من خطر الإصابة بفيروس كورونا بنسبة 90%.

وفي وقت لاحق، أعرَبَ مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، عن أمله في الحصول على لقاح لفيروس كورونا في نهاية هذا العام؛ معتبرًا أن "لقاح فايزر واعد للغاية".صحيفة ديلي تلغراف فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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