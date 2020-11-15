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تتويجاً لنتائج "التنسيقي" واعتماد ولي العهد.. افتتاح أكبر ساحة للتبادل التجاري مع العراق اليوم
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الأربعاء 18 نوفمبر 2020 08:56 صباحاً
أسواق الأربعاء.. النفط ينخفض وبرنت فوق الـ 43 دولاراً للبرميل
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الأربعاء 18 نوفمبر 2020 08:56 صباحاً
مكة المكرّمة.. جراحة الـ 4 ساعات تنهي معاناة أربعينية من ورم نازف بصيوان الأذن
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الأربعاء 18 نوفمبر 2020 08:56 صباحاً
"الكهموس": المملكة شهدت في عهد خادم الحرمين خارطة طريق لمكافحة الفساد
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الأربعاء 18 نوفمبر 2020 08:56 صباحاً
ترامب يقيل مدير وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية
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الأربعاء 18 نوفمبر 2020 08:56 صباحاً
مبشراً سكان الرياض.. الحصيني: حالتان ممطرتان تشملان العاصمة الأسبوع المقبل
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الأربعاء 18 نوفمبر 2020 08:36 صباحاً
911: أبلغوا عن مخالفة قطع الأشجار أو المتاجرة بالحطب
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الأربعاء 18 نوفمبر 2020 08:36 صباحاً
مهنئًا بذكرى البيعة.. "فيصل بن سلطان": المملكة تعاملت بكل حكمة مع أحداث المنطقة
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الأربعاء 18 نوفمبر 2020 08:36 صباحاً
على مدار الساعة.. شاهد رئاسة شؤون الحرمين تواصل عمليات التعقيم
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الأربعاء 18 نوفمبر 2020 08:36 صباحاً
"الطائف".. إزالة البسطات المخالفة بدائري الشفا وتكثيف للرقابة
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الأربعاء 18 نوفمبر 2020 08:36 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
مصر
CBC Egypt
حلقة خاصة عن زيارة الرئيس السيسي لمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية وحوار خاص مع د. علي جمعة
مصر
CBC Egypt
الأحد 15 نوفمبر 2020 10:03 صباحاً
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