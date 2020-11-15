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تتويجاً لنتائج "التنسيقي" واعتماد ولي العهد.. افتتاح أكبر ساحة للتبادل التجاري مع العراق اليوم
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الأربعاء 18 نوفمبر 2020 08:56 صباحاً
أسواق الأربعاء.. النفط ينخفض وبرنت فوق الـ 43 دولاراً للبرميل
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الأربعاء 18 نوفمبر 2020 08:56 صباحاً
مكة المكرّمة.. جراحة الـ 4 ساعات تنهي معاناة أربعينية من ورم نازف بصيوان الأذن
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الأربعاء 18 نوفمبر 2020 08:56 صباحاً
"الكهموس": المملكة شهدت في عهد خادم الحرمين خارطة طريق لمكافحة الفساد
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الأربعاء 18 نوفمبر 2020 08:56 صباحاً
ترامب يقيل مدير وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية
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الأربعاء 18 نوفمبر 2020 08:56 صباحاً
مبشراً سكان الرياض.. الحصيني: حالتان ممطرتان تشملان العاصمة الأسبوع المقبل
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الأربعاء 18 نوفمبر 2020 08:36 صباحاً
911: أبلغوا عن مخالفة قطع الأشجار أو المتاجرة بالحطب
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الأربعاء 18 نوفمبر 2020 08:36 صباحاً
مهنئًا بذكرى البيعة.. "فيصل بن سلطان": المملكة تعاملت بكل حكمة مع أحداث المنطقة
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الأربعاء 18 نوفمبر 2020 08:36 صباحاً
على مدار الساعة.. شاهد رئاسة شؤون الحرمين تواصل عمليات التعقيم
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الأربعاء 18 نوفمبر 2020 08:36 صباحاً
"الطائف".. إزالة البسطات المخالفة بدائري الشفا وتكثيف للرقابة
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الأربعاء 18 نوفمبر 2020 08:36 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
مصر
CBC Egypt
في مشهد جميل.. صلاح يلتقط الصور مع عروسين من شرفة غرفته للعزل
مصر
CBC Egypt
الأحد 15 نوفمبر 2020 10:03 صباحاً
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