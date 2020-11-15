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شعر بها السكان.. هزة أرضية تضرب القاهرة بقوة 2.6 درجة على ريختر

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شعر بها السكان.. هزة أرضية تضرب القاهرة بقوة 2.6 درجة على ريختر شعر بها السكان.. هزة أرضية تضرب القاهرة بقوة 2.6 درجة على ريختر
البحوث الفلكية: وقعت على خط العرض 30.14 شمالًا ولم ينتج عنها أي خسائر

شعر بها السكان.. هزة أرضية تضرب القاهرة بقوة 2.6 درجة على ريختر

أعلنت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية في ، مساء أمس السبت، عن وقوع هزة أرضية في شرق العاصمة المصرية القاهرة.

ووفقًا لموقع بوابة "الأهرام" المصرية، قال المعهد في بيان إنه تم رصد الهزة يوم السبت الموافق 14 نوفمبر 2020.

وأضاف البيان أن "وقت الهزة كان في الـ16:25 مساء بالتوقيت المحلي وبقوة 2.6 درجة على مقياس ريختر.

وأشار إلى أن الهزة "وقعت على خط العرض 30.14 شمالًا، خط الطول 31.6 شرقًا".

كما أكد البيان، أن الهزة الأرضية لم ينتج عنها أي خسائر أو أضرار؛ لافتًا إلى أن الشبكة القومية للزلازل تعمل على مدار الساعة لرصد وتسجيل وتحليل أية هزات أرضية قد تتعرض لها مصر من خلال محطاتها المنتشرة بالمحافظات.

وأفاد المعهد بأن بعض المعلومات تفيد بشعور بعض المواطنين بالهزة يوم السبت؛ بحسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية.هزة أرضية القاهرة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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