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بتكلفة 30 مليون دولار ريسوت للأسمنت تضع حجر الأساس لمصنعها الجديد بالدقم في سلطنة عمان

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بتكلفة 30 مليون دولار ريسوت للأسمنت تضع حجر الأساس لمصنعها الجديد بالدقم في سلطنة عمان بتكلفة 30 مليون دولار ريسوت للأسمنت تضع حجر الأساس لمصنعها الجديد بالدقم في سلطنة عمان

أقامت شركة ريسوت للأسمنت ش.م.م.ع ، أكبر شركة لتصنيع الأسمنت في سلطنة عمان ، اليوم حفل وضع حجر الأساس لبدء إنشاء وحدة طحن جديدة بقيمة 30 مليون دولار أمريكي في الدقم في سلطنة عمان.

تأتي هذه الخطوه إضافة جديدة للتوسع الإسترايجي للشركة المدرجة في سوق مسقط للأوراق المالية (MSM) بإضافة مليون طن إلى إجمالي إنتاج المجموعة  ليرتفع إجمالي إنتاجها إلى 7.4 مليون طن سنويًا.

وصرح الرئيس التنفيذي لشركة ريسوت للإسمنت الفاضل جوي جوش "يعتبر وضع حجر الأساس اليوم علامة فارقة لشركة ريسوت لسببين الأول المساهمه بشكل كبير في أهدافنا الطموحة لتوسيع طاقتنا البالغة 10 ملايين طن بحلول عام 2022 والتي من المتوقع أن تزداد إلى 22 مليون طن في المستقبل القريب وثانيًا سيساعدنا ذلك على خلق المزيد من فرص العمل التي تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي في عمان.

تجدر الإشارة أنا الشركة وقعت في سبتمبر الماضي عقد إيجار أرض وإتفاقية خدمات ميناء مع شركة ميناء الدقم كجزء من تطوير وحدة الطحن الجديدة.

وفي هذا الإطار أضاف نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة بالوكالة الفاضل سالم بن أحمد آل إبراهيم: " أن وحدة الطحن ستضيف المزيد من القوة لقدرتنا على تلبية إحتياجات الأسواق الإقليمية والعالمية لشركة ريسوت التي بدورها تواصل التوسع من خلال إستثمارات وعمليات إستحواذ جديدة في عُمان وآسيا وشرق إفريقيا.

واضاف قائلاً: إن استثمارات الشركة تمت دراستها للتأكد من انها في المواقع ذات الطلب المرتفع وبالقرب من المواد الخام الأساسية الداخلة في تصنيع الإسمنت مما سيساعد الشركة على تعزيز وجودها في عمان وأسواق الخليج المجاورة و يذكر أن شركة ريسوت للإسمنت نفذت عدد من عمليات الإندماج والشراء والإستثمارات الجديدة في عمان وكذلك على مستوى العالم في العام الماضي.

حيث استحوذت شركة ريسوت للأسمنت على شركة أسمنت صحار في سلطنة عمان بمبلغ وقدرة 60 مليون دولار أمريكي في مايو الماضي 2019 كجزء من توسعها العالمي وأعلنت الشركة أيضًا عن إنشاء مصنع للأسمنت بطاقة إنتاجية سنوية بمقدار 1.2 مليون طن سنويًا بالقرب من تبليسي ، جورجيا في أوروبا الشرقية ، بتكلفة استثمارية بلغت 200 مليون دولار أمريكي في أكتوبر الماضي. وستقوم شركة بايونير لصناعة الأسمنت بتطوير المصنع وهي شركة مملوكة بالكامل لشركة ريسوت للإسمنت في دولة الإمارات العربية المتحدة ، والتي تمتلك امتيازًا لمناجم الحجر الجيري في جورجيا. كذلك أعلنت عن إستثمار 40 مليون دولار أمريكي في وحدة طحن جديدة في بربرة ، أرض الصومال في شرق إفريقيا.

وفي أكتوبر من هذا العام كان الاستحواذ لشركة ريسوت للإسمنت على غالبية محطة الأسمنت التابعة لشركة لافارج هولسيم في جزر ثيلافوشي في جزر المالديف.

قال الرئيس التنفيذي للشركة: "يتمثل هدفنا في تطوير شركة ريسوت لتصبح شركة عالمية رائدة في تصنيع الإسمنت وتوريده وتصديره ويعد تطوير الدقم عنصرًا مهمًا في هذه الاستراتيجية حيث أن توسعاتنا تتوافق مع الفرص الموجودة والقادمة في الأسواق التي نركز عليها  على سبيل المثال في شرق إفريقيا ، وهي سوق مزدهرة على مدار الخمسين عامًا القادمة".

*المصدر: "ايتوس واير"

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