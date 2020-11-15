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اقتباس تقنية مميزة من واتساب إلى فيسبوك ماسنجر وإنستجرام

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اقتباس تقنية مميزة من واتساب إلى فيسبوك ماسنجر وإنستجرام اقتباس تقنية مميزة من واتساب إلى فيسبوك ماسنجر وإنستجرام
طرحتها بصورة محدودة في الولايات المتحدة وبلدان أخرى

اقتباس تقنية مميزة من واتساب إلى فيسبوك ماسنجر وإنستجرام

قررت شركة "فيسبوك" الأمريكية، أن تقتبس تقنية مميزة جديدة تم اعتمادها لتطبيق التراسل الفوري "واتساب" إلى تطبيقيْها الآخريْن "فيسبوك ماسنجر" و"إنستجرام".

وأوضح التقرير المنشور في موقع "تايمز نيوز ناو" أنه تم إطلاق تحديث جديد لتطبيقي "فيسبوك ماسنجر" و"إنستجرام"، الذي تَضَمّن تغييرًا شاملًا في تصميمها، وتم تزويده بتقنية جديدة مميزة وهي "الرسائل المختفية".

وتعتمد تلك التقنية المقتبسة من "واتساب" على تحديد المستخدم وقتًا معينًا لنشر رسالة تختفي في وقت معين يحدده المستخدم.

واعتمدت "فيسبوك" على ميزة جديدة تم دعمها لتلك التقنية، وهي أن تختفي الرسالة من "ماسنجر" أو "إنستجرام" بمجرد رؤيتها.

ولتفعيل تلك التقنية التي تم دعمها لإصدارات الهواتف المحمولة "أندرويد" و"آي أو إس"؛ يمكن فقط اتباع الخطوات التالية:

- افتح تطبيقيْ ماسنجر أو إنستجرام.

- اسحب لأعلى على جهازك المحمول في سلسلة الدردشة الموجودة لديك.

- اختر وضعية الاختفاء، ويمكنك التمرير لأعلى مرة أخرى للعودة إلى الدردشة العادية.

- بعد تفعيل وضعية الاختفاء، يمكنك إرسال مختلف الرسائل والملصقات والملفات، وبمجرد مشاهدتها من قِبَل المستلم ستختفي من تلقاء نفسها.

ولم تتح فيسبوك تلك التقنية لكل دول العالم بعد، بل طرحتها بصورة محدودة في الولايات المتحدة وبلدان أخرى؛ لاختبارها، قبل أن تدعم بها باقي العالم.شركة فيسبوك الأمريكية واتساب

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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