خطاب الملك.. وحديث ولي العهد.. ومخالفات المسارات.. و"الإخوان المسلمون" تطغى على أسبوع المملكة

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بشرى بقرب توفر لقاح كورونا.. وعلاقات متينة بين السعودية والعراق

حَفِل الأسبوع الماضي بالكثير من الأحداث والمناسبات التي حظيت باهتمام الأوساط الإعلامية في الداخل والخارج، تَصَدرها خطاب خادم الحرمين الشريفين في مجلس الشورى، وكان هذا الخطاب الشغل الشاغل للأوساط المحلية والدولية، التي رأت فيه خريطة طريق لمستقبل المملكة وتوجهاتها خلال المرحلة المقبلة. وبعد ذلك بساعات قليلة، تَصدر المشهدَ، التصريحُ المطول لولي العهد الأمير محمد بن سلمان المشهد، بعدما ضمنه الكثير والكثير من المعلومات والأرقام والإحصاءات التي تناولت إنجازات المملكة في زمن رؤية 2030.

وبجانب ذلك، تَضَمّن الأسبوع خبرًا سارًّا بقرب توفر لقاح كورونا في المملكة خلال أقل من شهر ونصف الشهر، إلى جانب تعزيز العلاقات السعودية العراقية، والإشادة بقوة الاقتصاد السعودي من قِبَل وكالات التصنيف الدولية، ويضاف إلى أخبار متفرقة.

خطاب الشورى

افتتح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- عبر الاتصال المرئي، أعمال السنة الأولى من الدورة الثامنة لمجلس الشورى، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وتَشَرّف رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ، وأعضاء وعضوات المجلس بأداء القسم.

عقب ذلك ألقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز خطابًا، حدد فيه ملامح السياسة الداخلية والخارجية للمملكة، وما أنجزته رؤية 2030، وتطرق إلى ما بذلته المملكة من جهود لمكافحة جائحة كورونا، وتعزيز الاقتصاد الوطني، ونحا الخطاب إلى بعض الجوانب السياسية، ودور إيران التخريبي في المنطقة، وفيه حذّر خادم الحرمين من خطر المشروع الإيراني، وجدد وقوف المملكة بجانب الشعب الفلسطيني لإقامة دولته.

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تطورات الجائحة

عقد مجلس الوزراء جلسته عبر الاتصال المرئي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- ونوّه المجلس بما جاء في البيان المشترك عقب الاجتماع المرئي لصاحب السمو الملكي ولي العهد، ودولة رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق، من تأكيد عزم البلدين الشقيقين على تعزيز العلاقات بينهما في المجالات كافة، ولا سيما مجالات الطاقة وتبادل الخبرات وتنسيق المواقف في المجال النفطي ضمن نطاق عمل منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) و(أوبك بلس)، والالتزام الكامل بالقرارات التي تم الاتفاق عليها كافة، وتَطَرّق المجلس إلى آخر تطورات مواجهة جائحة كورونا.

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حديث ولي العهد

رفع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- لما تضمنته كلمته الضافية في مجلس الشورى؛ مؤكدًا سموه أن المملكة استطاعت في فترة وجيزة وسريعة أن تحقق إنجازات غير مسبوقة في تاريخ المملكة المعاصر؛ وذلك في أقل من 4 سنوات فقط. وأوضح سمو ولي العهد "أن المملكة العربية السعودية تُعد أحد أكبر وأهم اقتصاديات العالم، ونسعى بجدية للعمل على مضاعفة حجم الاقتصاد وتنوعه. ولمتابعة تحقيق ذلك؛ نعتبر في الحكومة الناتج المحلي غير النفطي هو المؤشر الرئيسي لنجاح خططنا الاقتصادية، لأن الناتج المحلي الإجمالي يتأثر بطبيعة الحال بتقلبات كميات إنتاج النفط، ولا تعتبر الحكومة هي المحرك الرئيسي لها".

وأكد سموه: "على الرغم من الجائحة، وبشكل نسبي مع نظرائنا في مجموعة العشرين، فإننا نعتبر أحد أفضل 10 دول في التعامل مع التبعات الاقتصادية لجائحة كورونا في مجموعة العشرين. ونحن أكثر تفاؤلًا بأن وتيرة النمو ستتسارع مع زوال الجائحة وعودة الأمور لطبيعتها بالكامل، لنكون أحد أسرع دول مجموعة العشرين نموًّا في الناتج المحلي غير النفطي في السنوات القادمة".

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السعودية والعراق

أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أهمية العلاقات التي تربط المملكة العربية السعودية وجمهورية العراق. جاء ذلك خلال الاجتماع المرئي الذي عقده سمو ولي العهد مع السيد مصطفى الكاظمي رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق الشقيقة؛ مؤكدًا أهمية الاجتماع بين المملكة العربية السعودية والعراق، منوهًا بالروابط بين البلدين؛ حيث إنها روابط كبيرة جدًّا وعميقة جدًّا ومهمة، ويجب العمل على تحقيقها.

وقال سموه: "إن البلدين متجاوران، وكلنا عرب، ونتبع نفس الدين، ولدينا نفس المصالح، ونفس التحديات، فأنا سعيد جدًّا بتطوير العمل معكم ومع العراق".

https://sabq.org/qX5m7G

خدمة الضباط

نشرت الجريدة الرسمية تفاصيل قرار مجلس الوزراء الذي صدر الثلاثاء الماضي بشأن تعديل نظاميْ خدمة الضباط وخدمة الأفراد، الذي تَضَمّن إضافة فقرة إجازة مرافقة دراسية، وتعديلات أخرى.

وفي تفاصيل القرار، يتمم تعديل نظام خدمة الضباط الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 43)، بأن تكون الإجازات هي: (اعتيادية، عرضية، ميدانية، استثنائية، مرضية، مرافقة دراسية). وبالنسبة إلى إجازة المرافقة الدراسية: يجوز بقرار من الوزير منح الضابط الذي يرغب في مرافقة زوجته المبتعثة للدراسة في الخارج أو أحد من يعولهم شرعًا، إجازة مرافقة دراسية؛ وذلك بقدر مدة المرافقة؛ على أن تكون دون راتب، وألا تُحتسب المدة لأغراض التقاعد والترقية".

https://sabq.org/kwypPL

مالية العشرين

عقد وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين، اجتماعًا تحت رئاسة المملكة لمجموعة العشرين، ناقشوا فيه إطار العمل المشترك لمعاملات الدين بما يتجاوز نطاق مبادرة مجموعة العشرين لتعليق مدفوعات خدمة الدين، مع التركيز على تعزيز الجهود لدعم الدول الأشد فقرًا في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وما يترتب عليها من تداعيات صحية واجتماعية واقتصادية.

https://sabq.org/nw4CyV

بشرى كورونا

زَفّ الوكيل المساعد للصحة الوقائية في وزارة الصحة، الدكتور عبدالله عسيري، البشري بأن المملكة ستكون من أوائل الدول التي ستحصل على لقاح فيروس كورونا المستجد. وقال عسيري: "سنكون من أوائل الدول على مستوى العشرين أو على مستوى العالم التي ستحصل على كميات جيدة من لقاح آمن وفعال بإذن الله".

وأضاف في حديثه للقناة السعودية: "نتوقع قبل نهاية العام إن شاء الله، أن يكون هناك على الأقل لقاحان أو ثلاثة حصلت على الموافقة للاستخدام الطارئ على مستوى العالم".

https://sabq.org/WGBJYM

مخالفات المسارات

بدأت إدارة المرور تطبيق الرصد الآلي لمخالفة عدم الالتزام بمسارات الطرق؛ وذلك في ثلاث مدن، هي (الرياض، والدمام، وجدة). وتصل قيمة الغرامة لـ500 ريال.

وقالت إدارة المرور: سعيًا إلى تعزيز إجراءات السلامة المرورية؛ سيتم البدء في الرصد الآلي لمخالفة عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطرق في: (الرياض، الدمام، جدة). ونبهت إدارة المرور قائدي المركبات لضرورة الالتزام بالمسار المحدد على الطرق.

https://sabq.org/PQVWf9

وفاة خليفة بن سلمان

نعى الديوان الملكي بالبحرين، الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى، في مستشفى مايو كلينك في الولايات المتحدة الأمريكية. ووفق وكالة الأنباء البحرينية؛ ستتم مراسم الدفن بعد وصول جثمانه -رحمه الله- إلى أرض الوطن، وسوف تقتصر مراسم الدفن على عدد محدد من الأقارب.

وأمر الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بإعلان الحداد الرسمي أسبوعًا مع تنكيس الإعلام وتعطيل العمل في الدوائر الحكومية لمدة ثلاثة أيام.

https://sabq.org/Jfmhw5

الإخوان المسلمون

أكدت هيئة كبار العلماء أن جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية، لا تمثل منهج الإسلام؛ وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين، وتمارس ما يخالفه من الفُرقة وإثارة الفتنة والعنف والإرهاب. جاء ذلك في بيان أصدرته هيئة كبار العلماء، تناول الجهات الإرهابية وخطورتها على المجتمع السعودي، ودعت الهيئة إلى توخي الحذر منها.

https://sabq.org/RD7bVk

التصنيف الائتماني

أكدت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، التصنيف الائتماني للمملكة "A"، مع تغيير النظرة المستقبلية من (مستقرة) إلى (سلبية)؛ نتيجة تداعيات جائحة كورونا ومخاطر الموجة الثانية، والمتغيرات في أسعار النفط، التي دعت وكالات التصنيف الائتماني إلى إجراء حوالى 215 تعديل تصنيف ائتماني منذ مارس الماضي، وتأثر حوالى 80% من الدول المصدرة للنفط، وخفض أكثر من 100 تصنيف عالمي.

https://sabq.org/fzJV9m

حادث فاشل

صرّح المتحدث الإعلامي لإمارة منطقة مكة المكرمة سلطان الدوسري، بأن الجهات الأمنية باشرت حادثة اعتداء فاشل وجبان أثناء حضور القنصل الفرنسي لمناسبة في محافظة جدة، نتج عنه إصابة أحد موظفي القنصلية اليونانية ورجل أمن سعودي بإصابتين طفيفتين، وقد باشرت الجهات الأمنية التحقيقات في ذلك، ولا يزال محل المتابعة الأمنية. وكانت مقبرة قديمة تسمى مقبرة الخواجات تقع بحي الهنداوية جنوب غرب جدة، قد شهدت الواقعة وطوقت الجهات الأمنية على إثرها الموقع؛ فيما باشرت عدة جهات أمنية بمتابعة من إمارة منطقة مكة المكرمة ومحافظة جدة.

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الأخضر السعودي

قال المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم الفرنسي هيرفي رينارد: إن الإصابات المختلفة للاعبيه خلال الفترة الماضية تسببت في استدعائه لأكثر من لاعب جديد في القائمة الأخيرة؛ مشيرًا إلى معرفته بجميع اللاعبين وإمكانياتهم. وأضاف في حديثه عبر الحساب الرسمي للمنتخب السعودي ردًّا على تساؤلات الجماهير الرياضية: "فترة العودة للمنافسات كانت صعبة، لقد خططنا لخوض مباريات التصفيات؛ لكنها تأجلت، والآن نحن بحاجة إلى الاستعداد بشكل جيد للقادم".

https://sabq.org/JGQdw9أسبوع المملكة