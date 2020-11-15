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: هناك أدلة هائلة على تزوير فرز الأصوات.. سنفوز

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ترامب: هناك أدلة هائلة على تزوير فرز الأصوات.. سنفوز : هناك أدلة هائلة على تزوير فرز الأصوات.. سنفوز
قال: أمر غير دستوري.. والناس لن يقفوا إزاء "سرقة هذه الانتخابات"

ترامب: هناك أدلة هائلة على تزوير فرز الأصوات.. سنفوز

أكّد الرئيس الأميركي، دونالد ، مساء أمس السبت، أن هناك أدلة هائلة على انتشار تزوير واسع النطاق في فرز الأصوات ضمن الانتخابات الرئاسية في عددٍ من الولايات؛ بينها: ميشيغن وبنسلفانيا وجورجيا.

وقال ترامب، في تغريدة عبر "تويتر" مساء السبت: "هناك أدلة مقنعة على تزوير واسع النطاق يخص نتائج التصويت وتثبت بشكل قاطع أن مراقبينا ومتابعينا الانتخابيين الجمهوريين لم يسمح لهم بحضور غرف فرز الأصوات".

وشدد ترامب على أن هذا "التزوير" حصل في "ميشيغن وبنسلفانيا وجورجيا وولايات أخرى"، مشيراً إلى أن هذا الأمر "غير دستوري".

وفي وقت سابق، شدّد ترامب على أن هناك مئات الآلاف من الناس يظهرون الدعم له في العاصمة واشنطن، مؤكداً أنهم لن يقفوا إلى جانب ما وصفه بأنها انتخابات "مزوّرة وفاسدة".

وقال ترامب، في تغريدة على موقع "تويتر": "سنفوز"، مؤكداً أن هؤلاء الناس لن يقفوا إزاء "سرقة هذه الانتخابات منهم"، من قِبل شركة "دومينو" اليسارية، ولعديد من الأسباب الأخرى، حسب قوله.

وأرفق ترامب سلسلة تغريداته بعدد من الصور ومقاطع الفيديو، لمؤيدين له في العاصمة واشنطن.

وفي وقت سابق، حرص ترامب على توجيه التحية إلى المحتجين الذين نزلوا لشوارع العاصمة واشنطن، حتى يعربوا عن غضبهم لما يعتبرونه تزويراً لانتخابات الرئاسة التي فاز بها المرشح الديمقراطي، جو بايدن.

وبحسب ما نقلت صحيفة "واشنطن بوست"، فإن موكب ترامب تقدم صوب آلاف المحتجين، ثم قام بتحيتهم من داخل السيارة التي تمتاز بدرجة متقدمة من الحماية وتوصف بـ"الوحش".

ترامب والإقرار بالخسارة

والجمعة، عزّز الرئيس الأميركي ، جو بايدن؛ انتصاره في الانتخابات بفوزه بولاية جورجيا، ليرفع عدد الأصوات التي حصل عليها من المجمع الانتخابي إلى 306 أصوات، إذ إن لولاية جورجيا 16 صوتاً.

من جانبه، قال الرئيس دونالد ترامب إن "الوقت سيكشف" ما إذا كانت إدارة أخرى ستتولى السلطة قريباً، وذلك في إقرار على ما يبدو بأن بايدن قد يخلفه في المنصب.

وذكر مركز إديسون للأبحاث، أن النتيجة في آخر الولايات الحاسمة، وهي كارولينا الشمالية ستأتي في مصلحة ترامب؛ لتختم مجموع أصوات المجمع الانتخابي عند 306 أصوات لبايدن مقابل 232 لترامب.

وتمنح الأرقام بايدن نصراً مدوياً على ترامب في المجمع الانتخابي بنتيجة 306 أصوات، وهي النتيجة نفسها التي فاز بها ترامب على هيلاري كلينتون؛ عام 2016 ووصفها آنذاك بأنها "ساحقة".

ويتقدم جو بايدن؛ في التصويت الشعبي أيضاً بأكثر من 5.3 مليون صوت، وهو ما يوازي 3.4 نقطة مئوية، وفقاً لوكالة رويترز.

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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