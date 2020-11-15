"سبق" تكشف تفاصيل لقاء أطباء الأسنان العاطلين بمسؤول في وزارة الصحة

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مطالبهم تضمنت مساواتهم بالخريجين من خارج السعودية إضافة إلى فصل التعيين

تكشفت لـ"سبق" تفاصيل لقاء أطباء الأسنان العاطلين بمسؤول في وزارة الصحة الأسبوع الماضي لطرح مطالبهم، التي جاء من أبرزها مساواتهم بالخريجين من خارج السعودية بعد إضافة نقاط إضافية لهم، بالرغم من أنهم يحملون المؤهل نفسه؛ ما جعل الأفضلية لهم في التعيين، بجانب إلغاء الدمج بين الوظائف "نساء ورجال"؛ فتكون لكل فئة مفاضلة.

وتفصيلاً، التقى أطباء عاطلون الأسبوع الماضي مسؤولاً في وزارة الصحة، وعرضوا عليه أهم مطالبهم، التي تمحورت في ثلاث نقاط، منها إلغاء النقاط الإضافية التي تُمنح للخريجين من الجامعات من خارج السعودية، أو مساواتهم بهم؛ كونهم يحملون المؤهل نفسه. وبيَّن عدد منهم أن الحاصل على تقدير أقل من جامعة أو كلية طب أسنان خارج السعودية أُضيفت له في المفاضلة السابقة نقاط؛ ما جعله يتفوق في النقاط عمَّن يحمل معدل "جيد" من جامعة داخل السعودية. وقالوا: نتمنى من وزارة الصحة العمل على تصحيح هذه الإشكالية.

بجانب طلبهم عدم السماح بتعديل البيانات بعد إغلاق باب التقدم للوظائف في حال إدخالها بشكل غير صحيح، موضحين أنه في المفاضلة السابقة أُتيحت الفرصة، مشيرين إلى أن المعمول به في السابق أن يتم الإبعاد والاستبدال بخريج آخر.

وبيّن عدد منهم أن من أهم النقاط التي طُرحت على المسؤول فصل التعيين؛ ليكون للخريجين مفاضلة وللخريجات مفاضلة. لافتين إلى أن آخر إعلان حصدت فيه الخريجات العدد الأكبر في الوظائف.

وقالوا: كلنا أمل بمسؤولي الوزارة، وعلى رأسهم معالي الوزير، للنظر فيما طُرح؛ حتى يتسنى لنا التوظيف. ونقدر الدور الكبير الذي تقوم به الوزارة في ظل الأزمة الحالية.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في وقت سابق توفير أكثر من ألفَي وظيفة لإشغالها بأطباء الأسنان على دفعتَين، بواقع ألف لكل دفعة.

وكان وزير العمل والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، قد أصدر قرارًا بالشراكة مع وزارة الصحة، يقضي بتوطين تدريجي لجميع مهن طب الأسنان في المنشآت التي يعمل بها أطباء أسنان، وذلك على مرحلتين، الأولى تستهدف توطين 25%، وذلك بدءًا من تاريخ 01/ 08/ 1441هـ، فيما تستهدف المرحلة الثانية توطين 30% بدءًا من تاريخ 01/ 08/ 1442هـ.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية أنه سيتم تطبيق قرار توطين مهنة طب الأسنان على المنشآت التي يتجاوز عدد العاملين الوافدين فيها في مهن طب الأسنان ثلاثة أطباء أسنان فأكثر.

وبيّن أن الوزارة ستتخذ الإجراءات اللازمة كافة لضمان التزام المنشآت بتنفيذ القرار، كما سيطبَّق في حق المنشأة التي تخالف القرار عقوبة مخالفة توطين المهن المقصورة على السعوديين بحسب اللوائح والأنظمة.

وأكدت دراسة نشرتها مجلة طب الأسنان التابعة للجمعية السعودية، وتناولتها "سبق" في يناير من العام الماضي 2018، أن 87٪ من أطباء الأسنان العاملين في العيادات الخاصة بمدينة الرياض من غير السعوديين، وأن السعوديين يمثلون 13٪ في القطاع نفسه.وزارة الصحة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية