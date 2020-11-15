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الليلة.. العين في ضيافة الاتحاد استعدادًا لاستئناف الدوري

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الليلة.. العين في ضيافة الاتحاد استعدادًا لاستئناف الدوري

يخوض الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد مساء اليوم الأحد مواجهة ودية أمام نظيره العين استعدادًا لاستئناف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويسعى الاتحاد للزج بأكثر من عنصر من العناصر الشابة في اللقاء؛ وذلك لوقوف المدير الفني "كاريلي" على المستوى الفني للاعبين.

وعلى الصعيد الميداني واصل الاتحاد تدريباته على ملعبه مركزًا على الجوانب اللياقية من خلال تدريبات متنوعة.

وفي الجانب الآخر، أقام العين في فترة التوقف معسكرًا إعداديًّا في مدينة جدة من أجل ترتيب أوراقه بعد خسارته 4 جولات على التوالي.

الاتحاد العين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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