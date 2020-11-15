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حكومة الاحتلال تستغل الفترة الانتقالية في الولايات المتحدة وتدفع بمخططات استيطانية واسعة

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حكومة الاحتلال تستغل الفترة الانتقالية في الولايات المتحدة وتدفع بمخططات استيطانية واسعة حكومة الاحتلال تستغل الفترة الانتقالية في الولايات المتحدة وتدفع بمخططات استيطانية واسعة
تقرير: إسرائيل تسعى لشرعنة وجود 1700 وحدة في الضفة الغربية المحتلة

حكومة الاحتلال تستغل الفترة الانتقالية في الولايات المتحدة وتدفع بمخططات استيطانية واسعة

قال تقرير أسبوعي عن الاستيطان: إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تستغل نتائج انتخابات الرئاسة في الولايات المتحدة أبشع استغلال، في مسعى لتكريس الضم الفعلي لمساحات واسعة من أراضي الضفة الغربية المحتلة، في وقت قياسي، مستفيدة من الفترة الانتقالية للرئاسة الأمريكية لهذه الخطوات.

وأشار التقرير الذي يعده المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية الذي يغطي الفترة من (7 - 11 نوفمبر) بهذا الخصوص، إلى أن إدارة تدعم حكومة الاحتلال بسلسلة من الخطوات في هذا الاتجاه، ومنها الزيارة المنتظرة لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الأسبوع المقبل لهضبة الجولان المحتل، وعدد من المستوطنات في الضفة الغربية، وهي أول زيارة من نوعها لوزير خارجية أمريكي.

وحسب التقرير، فإن كل هذا يجري في الوقت الذي تسعي فيه حكومة الاحتلال لشرعنة وجود 1700 وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة.فلسطين إسرائيل الاحتلال الإسرائيلي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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