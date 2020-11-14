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شاهد .. جولات مكثفة على الأسواق والمولات لتطبيق احترازات "كورونا" بالطائف

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شدَّدت على ارتداء الكمامات بالشكل الصحيح وترك المسافة الآمنة بين المتسوقين

شاهد .. جولات مكثفة على الأسواق والمولات لتطبيق احترازات

نفّذت صحة الطائف ممثلة في صحة البيئة والتوعية الصحية والمشاركة المجتمعية، وأمانة الطائف ممثلة بالبلدية النسائية، جولات ميدانية مكثفة على الأسواق التجارية والمولات؛ وذلك لمتابعة تطبيق البروتوكولات الوقائية لمنع انتشار للحد من التجمعات والزحام داخل المحال والمطاعم والكوفيهات، والتشديد على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامات بالشكل الصحيح.

وانطلقت الجولة بعد عصر اليوم بمشاركة أمنية من شرطة الطائف ممثلة بشعبة الضبط الإداري؛ للتأكد من مدى التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والوقائية، وخصوصًا المحال التجارية، إضافة للتأكد من التزام المطاعم والكافيهات بالاشتراطات الصحية حفاظًا على صحة وسلامة المواطن والمقيم مرتادي تلك المواقع التي تقدم الوجبات المحلية والسريعة.

وكان للحملات المكثفة التي تنفذها الجهات المختصة الأثر الإيجابي في بث الوعي لدى المواطن والمقيم نحو التقيد بالاحترازات الوقائية التي فرضتها وزارة الصحة. وتجاوز عدد المستفيدين من الحملات الميدانية خلال الـ72 ساعة ماضية نحو ثلاثة آلاف مستفيد ومستفيدة.

ورافقت "سبق" الحملة الميدانية لرصد الجهود الصحية والبلدية والأمنية المبذولة من صحة الطائف وأمانة الطائف وشرطة الطائف تنفيذًا للتوجيهات الصادرة بهذا الخصوص.

شاهد .. جولات مكثفة على الأسواق والمولات لتطبيق احترازات

شاهد .. جولات مكثفة على الأسواق والمولات لتطبيق احترازات

شاهد .. جولات مكثفة على الأسواق والمولات لتطبيق احترازات

شاهد .. جولات مكثفة على الأسواق والمولات لتطبيق احترازات

شاهد .. جولات مكثفة على الأسواق والمولات لتطبيق احترازات

شاهد .. جولات مكثفة على الأسواق والمولات لتطبيق احترازات

شاهد .. جولات مكثفة على الأسواق والمولات لتطبيق احترازات

شاهد .. جولات مكثفة على الأسواق والمولات لتطبيق احترازات

شاهد .. جولات مكثفة على الأسواق والمولات لتطبيق احترازات

شاهد .. جولات مكثفة على الأسواق والمولات لتطبيق احترازات

شاهد .. جولات مكثفة على الأسواق والمولات لتطبيق احترازات

شاهد .. جولات مكثفة على الأسواق والمولات لتطبيق احترازات

شاهد .. جولات مكثفة على الأسواق والمولات لتطبيق احترازات

شاهد .. جولات مكثفة على الأسواق والمولات لتطبيق احترازات

فيروس كورونا الجديد الطائف

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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