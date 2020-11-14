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عبر "فيسبوك": أتوجه لعمال مدينة الأوليمبية بتحية اعتزاز لجهودهم المتميزة

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السيسي عبر "فيسبوك": أتوجه لعمال مدينة مصر الأوليمبية بتحية اعتزاز لجهودهم المتميزة عبر "فيسبوك": أتوجه لعمال مدينة الأوليمبية بتحية اعتزاز لجهودهم المتميزة

مصراوي Masrawy

09:48 م السبت 14 نوفمبر 2020


(مصراوي):

نشر الرئيس عبدالفتاح ، تدوينة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تعليقًا على زيارته اليوم السبت، لمدينة الأوليمبية في العاصمة الإدارية الجديدة.

وقال الرئيس: "تفقدت اليوم مدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتابعت بفخر حجم الإنجاز وسير العمل الذي يتم بأياد مصرية مخلصة من عمال مصر، الذين أتوجه إليهم بتحية اعتزاز لجهودهم المتميزة وسواعدهم المنتجة على طريق العمل والعطاء، وتعزيز مسيرة التنمية والبناء".

وينشر "مصراوي" 11 معلومة عن المدينة الرياضية الأوليمبية:

1- أكبر مدينة رياضية أوليمبية في الشرق الأوسط.

2- أنشئت بالتنسيق مع جميع الاتحادات الرياضية الدولية.

3- مبنية على أحدث المعايير والقياسات الفنية العالمية لكل .

4- تضم استادًا دوليًا بسعة 90 ألف متفرج.

5- وصالتين مغطاتين بسعة 15 ألف و8 آلاف متفرج.

6- تضم مجمعات أوليمبية للسباحة والفروسية والتنس والإسكواش وغيرها من الرياضات.

7- تحتوي على ميادين للقوس والسهم والرماية والخرطوش ومضمار لألعاب القوى.

8- بها مستشفى طبي رياضي متكامل وفندق مجهز لاستضافة الوفود الرياضية.

9- تضم مرافق إدارية لاستيعاب حركة الزائرين والمترددين على القرية.

10- بها أماكن انتظار الحافلات والسيارات وجميع الخدمات الأخرى ومسجد بسعة 500 مصلٍ.

11- تساعد مصر على استضافة وتنظيم كبرى المسابقات والفعاليات الرياضية العالمية.

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