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بمستوى فني متصاعد.. "الأخضر" يكتسح "جامايكا" بثلاثية نظيفة وديًّا

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ضمن استعدادات "السعودي" لتصفيات

بمستوى فني متصاعد..

نجح السعودي الأول لكرة القدم تمامًا في تجربته الودية أمام منتخب جامايكا ضمن استعداد الأخضر لتصفيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وهز المنتخب السعودي شباك نظيره الجامايكي ثلاث مرات عن طريق اللاعب سالم الدوسري الذي افتتح التسجيل للأخضر في الدقيقة الـ10.

نجم المنتخب صالح الشهري أضاف الهدف الثاني في الدقيقة الـ44 قبل أن يضيف اللاعب فراس البريكان الهدف الثالث للمنتخب في الدقيقة الـ77.

ويتكرر لقاء الأخضر مع نظيره جامايكا الثلاثاء المقبل.

بمستوى فني متصاعد..

بمستوى فني متصاعد..

بمستوى فني متصاعد..

بمستوى فني متصاعد..

بمستوى فني متصاعد..

بمستوى فني متصاعد..

بمستوى فني متصاعد..

المنتخب السعودي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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