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الاتفاق يواصل تحضيراته لاستئناف الموسم بتدريب تكتيكي

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الاتفاق يواصل تحضيراته لاستئناف الموسم بتدريب تكتيكي الاتفاق يواصل تحضيراته لاستئناف الموسم بتدريب تكتيكي

الاتفاق يواصل تحضيراته لاستئناف الموسم بتدريب تكتيكي

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريباته مساء اليوم السبت على ملعب النادي الرديف تحت قيادة المدرب الوطني خالد العطوي.

وتأتي هذه التحضيرات ضمن البرنامج الإعدادي لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2020 / 2021 خلال فترة التوقف الدولي لأيام الفيفا والتي تستمر حتى 19 نوفمبر الجاري.

وتركز التدريب الذي قاده العطوي على الجانب الفني، فبعد الإحماء أدى لاعبو الفريق تمارين لياقية، ثم قسم العطوي لاعبي الفريق إلى مجموعتين لتطبيق عددٍ من الجمل التكتيكية عبر عدة محطات، واختتم المران بمناورة تكتيكية من شوطين على كامل الملعب.الاتفاق

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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