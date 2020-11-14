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أحدهم من أصل عربي.. أمريكا تكشف أسماء قتلاها الـ5 في سيناء

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أحدهم من أصل عربي.. أمريكا تكشف أسماء قتلاها الـ5 في سيناء أحدهم من أصل عربي.. أمريكا تكشف أسماء قتلاها الـ5 في سيناء
بعد يومين من حادث تحطم المروحية

أحدهم من أصل عربي.. أمريكا تكشف أسماء قتلاها الـ5 في سيناء

حدد الجيش الأمريكي اليوم (السبت) هوية عناصره الخمسة، الذين قُتلوا في حادث تحطم مروحية أثناء خدمتهم ضمن قوات حفظ السلام في شبه جزيرة سيناء المصرية الخميس الماضي.

وأوضح الجيش أن القتلى هم: النقيب سيث فيرنون فانديكامب (31 عامًا) من مدينة كاتي بولاية تكساس، وضابط الصف دالاس جيرلد جارزا (34 عامًا) من مدينة فايتفيل بولاية نورث كارولينا، وكبير ضباط الصف مروان سامح غبور (27 عامًا) من مدينة مارلبورو بولاية ماساتشوستس، والرقيب كايل روبرت ماكي (35 عامًا)، من مدينة باينسفيل في ولاية أوهايو، والرقيب جيريمي كاين شيرمان (23 عامًا) من مدينة واتسيكا بولاية إلينوي، وفقاً لموقع "سي إن إن" بالعربية.

ووقع حادث تحطم المروحية، فوق جزيرة تيران بالقرب من شرم الشيخ وأسفر عن مقتل فرنسيًا وتشيكياً، بالإضافة للأمريكيين الخمسة.تحطم مروحية طائرة مروحية سيناء الجيش الأمريكي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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