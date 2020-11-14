صور وفيديو : الحنيطي يتفقد المستشفيات الميدانية واستقبال المرضى خلال اسبوعين

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جى بي سي نيوز :- تفقد رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الجمعة، المستشفيات الميدانية الجديدة التي يتم انشاؤها لتعزيز الطاقة الاستيعابية في مستشفى الأمير راشد بن الحسن بمحافظة إربد ومستشفى الأمير هاشم بن الحسين في محافظة الزرقاء، والمخصصة للتعامل مع مصابي مرضى كورونا.

وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة على الاستمرار بدعم الخدمات الطبية الملكية للمستشفيين لمواجهة الفيروس، إذ تم تزويدهما بمستشفيات ميدانية متحركة وبطاقة استيعابية تصل لنحو 300 سرير لكل مستشفى، منها 52 سريرا ( ICU) لكل منهما، مزود بكافة الكوادر الطبية اللازمة والمؤهلة في التعامل مع الحالات المرضية.

وتأتي عملية الانشاء لتعزيز الطاقة الاستيعابية لقدرات الخدمات الطبية الملكية بمواجهة الجائحة، حيث سيكون المستشفيان جاهزين لاستقبال الحالات المرضية خلال نحو أسبوعين.