أخبار عاجلة

تتويجاً لنتائج "التنسيقي" واعتماد ولي العهد.. افتتاح أكبر ساحة للتبادل التجاري مع العراق اليوم -
أسواق الأربعاء.. النفط ينخفض وبرنت فوق الـ 43 دولاراً للبرميل -
مكة المكرّمة.. جراحة الـ 4 ساعات تنهي معاناة أربعينية من ورم نازف بصيوان الأذن -
"الكهموس": المملكة شهدت في عهد خادم الحرمين خارطة طريق لمكافحة الفساد -
ترامب يقيل مدير وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية -
مبشراً سكان الرياض.. الحصيني: حالتان ممطرتان تشملان العاصمة الأسبوع المقبل -
911: أبلغوا عن مخالفة قطع الأشجار أو المتاجرة بالحطب -
مهنئًا بذكرى البيعة.. "فيصل بن سلطان": المملكة تعاملت بكل حكمة مع أحداث المنطقة -
على مدار الساعة.. شاهد رئاسة شؤون الحرمين تواصل عمليات التعقيم -
"الطائف".. إزالة البسطات المخالفة بدائري الشفا وتكثيف للرقابة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

قائد القوات البحرية يعوِّم "سفينة جلالة الملك الدرعية"

Print
"كورفيت" ثاني سفن مشروع السروات

قائد القوات البحرية يعوِّم

بحضور قائد القوات البحرية، الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي، احتفلت القوات البحرية الملكية بمراسم تعويم السفينة الثانية لمشروع السروات من نوع كورفيت "أفانتي 2200"، التي أُطلق عليها رسميًّا اسم "سفينة جلالة الملك الدرعية"، وذلك ضمن حفل التعويم الذي أُقيم عبر البث المباشر بين موقع الفعالية في قيادة القوات البحرية وحوض بناء السفن التابع لشركة نافانتيا في مدينة سان فرناندو بمقاطعة قادس الإسبانية.

ومن موقع الحفل بحوض بناء السفن في مدينة سان فرنانـدو في مملكـة إسبانيا شاركت وزيرة الخارجية الإسبانية أرانشا جونزاليس عبر كلمة مسجلة، أُلقيت في موقع الحفل، والملحق العسكري بسفارة خادم الحرمين الشريفين في مدريد، وعدد من كبار الشخصيات.

وشارك في حفل التعويم من موقع الحفل في قيادة القوات البحرية كبار ضباط القوات البحرية الملكية السعودية، والرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI.

وبتلك المناسبة ألقى الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي كلمة، أعرب فيها عـن سروره لتعويم "سفينة جلالة الملك الدرعية"، مشيدًا بالدعم اللامحدود الذي تقدمه القيادة الرشيدة للمملكة العربية السعودية بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-.

وذكر أن "مشروع السروات سيُسهم في رفع مستوى الجاهزية للقوات البحرية الملكية السعودية، وتعزيز الأمن البحري في المنطقة، وحماية المصالح الاستراتيجية الحيوية للمملكة. وإضافة إلى ذلك، تُعتبر سفن المشروع إضافة مهمة لقدرات القوات البحرية الملكية السعودية في حماية المصالح البحرية للمملكة، وتوطين الصناعات العسكرية المتقدمة تقنيًّا ".

قائد القوات البحرية يعوِّم

قائد القوات البحرية يعوِّم

قائد القوات البحرية يعوِّم

قائد القوات البحرية يعوِّم

قائد القوات البحرية يعوِّم

قائد القوات البحرية يعوِّم

قائد القوات البحرية يعوِّم

قائد القوات البحرية يعوِّم

القوات البحرية الملكية السعودية قائد القوات البحرية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
رسميًا.. انطلاق أول دوري كرة قدم نسائي في السعودية

رسميًا.. انطلاق أول دوري كرة قدم نسائي في السعودية

"آل الشيخ" مهنئًا بذكرى البيعة: السعودية ترفل بالعز والمنجزات بعهده الميمون

"آل الشيخ" مهنئًا بذكرى البيعة: السعودية ترفل بالعز والمنجزات بعهده الميمون

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 8,572.73 نقطة

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 8,572.73 نقطة

"رويترز": أرامكو السعودية تتلقى طلبات شراء تزيد على 20 مليار دولار

"رويترز": أرامكو السعودية تتلقى طلبات شراء تزيد على 20 مليار دولار

شبكة عيون الإخبارية