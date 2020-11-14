بومبيو: نهاية خدمة المبعوث الأمريكي إلى سوريا "جيفري"

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جي بي سي نيوز:- أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، نهاية خدمة مبعوث واشنطن إلى التحالف الدولي ضد "تنظيم الدولة"، وممثلها لشؤون سوريا، جيمس جيفري، مع اقتراب تقاعده بنهاية الشهر الجاري.

وقال بومبيو، في بيان: "جيفري، الذي عمل قرابة عامين في منصبه، كان قد خرج من تقاعده، في آب/ أغسطس عام 2018، بناء على طلب وزير الخارجية لاستلام الملف السوري ممثلا له".

وسيعين جول رايبورن، الذي يعمل نائبا للمبعوث الأمريكي لشؤون سوريا لاستلام الملف السوري، بينما سيتسلم المنسق لشؤون مكافحة الإرهاب، ناثان سيلز، دور المبعوث الأمريكي إلى التحالف الدولي ضد داعش، بحسب ما قال بومبيو عبر "تويتر".

واعتبر بومبيو في بيان أن "جيفري تمكن من تحقيق نتائج مذهلة في كلا المنصبين، مطورا جهودنا نحو حل سياسي للأزمة السورية وتوفير الظروف الملائمة لدحر تنظيم الدولة" ، وفق "عربي21".

وأضاف أنجيفري "ساعد في بناء تحالف دولي كان من شأنه رفع الضغط الاقتصادي والسياسي على نظام الأسد، وقاد مهمة تطبيق قانون قيصر والعقوبات السورية الأخرى التي خصصت لسلب النظام السوري المصادر التي استخدمها في شن الحرب وارتكاب خروقات واسعة ضد الشعب السوري".

كما نوّه إلى أن "خبرة جيفري العسكرية والخدمات التي قدمها لوزارة الخارجية تمتد على مدى 45 عاما".

واختتم بومبيو حديثه بالقول إنه "كان الأفضل بين قواتنا الدبلوماسية، جيم هو مواطن أمريكي رفيع، وقد خدم هو وعائلته مقدمين الكثير من التضحيات لخدمة الشعب الأمريكي، إنه أيضا صديق وأتمنى له كل التوفيق، وأنا، كما وزارة الخارجية، أفضل بسبب جيم".