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تشكيكاً في نتائج الانتخابات.. "" يشارك في مظاهرة مؤيدة له بواشنطن

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تشكيكاً في نتائج الانتخابات.. "ترامب" يشارك في مظاهرة مؤيدة له بواشنطن تشكيكاً في نتائج الانتخابات.. "" يشارك في مظاهرة مؤيدة له بواشنطن
لم يغادر سيارته ولوح لأنصاره مبتسماً

تشكيكاً في نتائج الانتخابات..

شارك الرئيس الأميركي دونالد ، اليوم (السبت)، في مظاهرة مؤيدة له، نظمها الآلاف من أنصاره في واشنطن.

ولم يغادر "ترامب" السيارة التي مرت وسط الحشد المتجمع في شارع بنسلفانيا، ضمن الموكب الرئاسي.

ولوح الرئيس الأميركي لمؤيديه مبتسماً من خلف زجاج السيارة.

ودعا أنصار "ترامب" لمسرة مليونية في واشنطن، ومظاهرات في مدن أخرى، دعماً له في تشككه في نتائج الانتخابات، التي فاز بها منافسه الديمقراطي جو بايدن.

وردد أنصار "ترامب" شعارات مؤيدة له منها، شعار حملته "اجعلوا أمريكا عظيمة مجددًا"، وحملوا أعلامًا عليها اسمه.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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