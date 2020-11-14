أخبار عاجلة

تتويجاً لنتائج "التنسيقي" واعتماد ولي العهد.. افتتاح أكبر ساحة للتبادل التجاري مع العراق اليوم -
أسواق الأربعاء.. النفط ينخفض وبرنت فوق الـ 43 دولاراً للبرميل -
مكة المكرّمة.. جراحة الـ 4 ساعات تنهي معاناة أربعينية من ورم نازف بصيوان الأذن -
"الكهموس": المملكة شهدت في عهد خادم الحرمين خارطة طريق لمكافحة الفساد -
ترامب يقيل مدير وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية -
مبشراً سكان الرياض.. الحصيني: حالتان ممطرتان تشملان العاصمة الأسبوع المقبل -
911: أبلغوا عن مخالفة قطع الأشجار أو المتاجرة بالحطب -
مهنئًا بذكرى البيعة.. "فيصل بن سلطان": المملكة تعاملت بكل حكمة مع أحداث المنطقة -
على مدار الساعة.. شاهد رئاسة شؤون الحرمين تواصل عمليات التعقيم -
"الطائف".. إزالة البسطات المخالفة بدائري الشفا وتكثيف للرقابة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

غياب "المعيوف" عن تدريبات "الهلال".. والفريق يواصل التحضير لملاقاة "النصر"

Print
غياب "المعيوف" عن تدريبات "الهلال".. والفريق يواصل التحضير لملاقاة "النصر" غياب "المعيوف" عن تدريبات "الهلال".. والفريق يواصل التحضير لملاقاة "النصر"

غياب

أعلن نادي الهلال غياب حارس الفريق الأول لكرة القدم عبدالله المعيوف، عن تدريبات الفريق اليوم السبت؛ للإصابة، وذلك قبل أيام معدودة من المواجهة المرتقبة ضد النصر، لحساب الجولة الخامسة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأوضح الحساب الرسمي للنادي عبر موقع "تويتر" قائلاً: "تواجد عبدالله المعيوف في عيادة "مستشفى المملكة" بمقر النادي؛ وذلك بسبب شعوره بآلام في العضلة الخلفية".

ميدانياً، واصل الفريق الكروي الأول بنادي الهلال اليوم السبت تدريباته الاعتيادية في الملعب الرديف؛ خلال فترة التوقف الدولي لأيام الفيفا والتي تستمر حتى 19 نوفمبر الجاري بغياب اللاعبين الدوليين؛ استعداداً لاستئناف منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2020/ 2021.

وتركزت الحصة التدريبية على الجوانب اللياقية والفنية واشتمل المران على تدريبات لياقية، وتطبيقات تكنيكية، إضافة إلى جمل فنية.


ويؤدي الفريق تدريباته في تمام الساعة الرابعة من عصر يوم الغد الأحد؛ وذلك في مقر النادي.

ويلتقي الهلال في مباراته القادمة مع النصر يوم الاثنين 23 من شهر نوفمبر الجاري، وذلك في إطار منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
تتويجاً لنتائج "التنسيقي" واعتماد ولي العهد.. افتتاح أكبر ساحة للتبادل التجاري مع العراق اليوم

تتويجاً لنتائج "التنسيقي" واعتماد ولي العهد.. افتتاح أكبر ساحة للتبادل التجاري مع العراق اليوم

أسواق الأربعاء.. النفط ينخفض وبرنت فوق الـ 43 دولاراً للبرميل

أسواق الأربعاء.. النفط ينخفض وبرنت فوق الـ 43 دولاراً للبرميل

مكة المكرّمة.. جراحة الـ 4 ساعات تنهي معاناة أربعينية من ورم نازف بصيوان الأذن

مكة المكرّمة.. جراحة الـ 4 ساعات تنهي معاناة أربعينية من ورم نازف بصيوان الأذن

"الكهموس": المملكة شهدت في عهد خادم الحرمين خارطة طريق لمكافحة الفساد

"الكهموس": المملكة شهدت في عهد خادم الحرمين خارطة طريق لمكافحة الفساد

شبكة عيون الإخبارية