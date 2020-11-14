غياب "المعيوف" عن تدريبات "الهلال".. والفريق يواصل التحضير لملاقاة "النصر"

★ ★ ★ ★ ★

أعلن نادي الهلال غياب حارس الفريق الأول لكرة القدم عبدالله المعيوف، عن تدريبات الفريق اليوم السبت؛ للإصابة، وذلك قبل أيام معدودة من المواجهة المرتقبة ضد النصر، لحساب الجولة الخامسة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأوضح الحساب الرسمي للنادي عبر موقع "تويتر" قائلاً: "تواجد عبدالله المعيوف في عيادة "مستشفى المملكة" بمقر النادي؛ وذلك بسبب شعوره بآلام في العضلة الخلفية".

ميدانياً، واصل الفريق الكروي الأول بنادي الهلال اليوم السبت تدريباته الاعتيادية في الملعب الرديف؛ خلال فترة التوقف الدولي لأيام الفيفا والتي تستمر حتى 19 نوفمبر الجاري بغياب اللاعبين الدوليين؛ استعداداً لاستئناف منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2020/ 2021.

وتركزت الحصة التدريبية على الجوانب اللياقية والفنية واشتمل المران على تدريبات لياقية، وتطبيقات تكنيكية، إضافة إلى جمل فنية.



ويؤدي الفريق تدريباته في تمام الساعة الرابعة من عصر يوم الغد الأحد؛ وذلك في مقر النادي.

ويلتقي الهلال في مباراته القادمة مع النصر يوم الاثنين 23 من شهر نوفمبر الجاري، وذلك في إطار منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.