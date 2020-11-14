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شرطة ينبع تواصل الحملة الميدانية للتأكد من تطبيق البروتوكولات ضد "كورونا"

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شرطة ينبع تواصل الحملة الميدانية للتأكد من تطبيق البروتوكولات ضد "كورونا" شرطة ينبع تواصل الحملة الميدانية للتأكد من تطبيق البروتوكولات ضد "كورونا"
المخالفات المرصودة شملت عدم وضع الكمامة وغياب ملصقات التباعد الاجتماعي

شرطة ينبع تواصل الحملة الميدانية للتأكد من تطبيق البروتوكولات ضد

ما زالت الجهات المعنية في محافظة ينبع ممثلة بشرطة المحافظة تواصل الجولات الميدانية لمتابعة تطبيق التباعد الاجتماعي والتقيد بالإجراءات الاحترازية وضبط مخالفات عدم لبس الكمامات وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية وفقاً للبروتوكولات الصحية المعلنة، وذلك للحد من انتشار المستجد.

ونفذت شرطة محافظة ينبع، ممثلة بقوة المهمات والواجبات الخاصة، حملة ميدانية على عدد من الأسواق التجارية والمواقع العامة في أحياء متفرقة من المحافظة للتأكد من تطبيق البروتوكولات الوقائية المتخذة للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، وقد تم تحرير عدد من المخالفات بحق مخالفي تطبيق البروتوكولات الوقائية على المواطنين والمقيمين.


وبحسب "سناب الداخلية" فقد شملت المخالفات التي تم رصدها وتحريرها عدم تطبيق الكمامة الطبية أو القماشية أو ما يغطي الأنف والفم وعدم توفر ملصقات التباعد الاجتماعي وجهاز قياس درجة الحرارة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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