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"مبابي" يغيب عن مواجهة كريستيانو رونالدو ورفاقه

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"مبابي" يغيب عن مواجهة كريستيانو رونالدو ورفاقه "مبابي" يغيب عن مواجهة كريستيانو رونالدو ورفاقه
في مواجهة فرنسا والبرتغال المنتظرة

بات في حكم المؤكد غياب مهاجم منتخب فرنسا، كيليان مبابي، عن مباراة منتخب بلاده أمام البرتغال، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري الأمم الأوروبية، لعدم تعافيه من إصابة في الفخذ، بحسب لوائح التشكيلات التي أرسلت إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا).
وكان مدرب الفرنسي ديدييه ديشان قرر إراحة مهاجم باريس سان جرمان الأربعاء، خلال المباراة الوديّة التي سقط فيها "الديوك" 2-0 أمام فنلندا، أملاً بالتعافي والجهوزية لمواجهة كريستيانو رونالدو ورفاقه.
وتعرض مبابي لإصابات عدة منذ بداية الموسم الحالي، وبالتالي سيكون غيابه عن مباراة السبت انتكاسة كبيرة لبطل العالم.


وتعد المباراة قمة مصيرية إذ تدرك فرنسا، والبرتغال حاملة اللقب أن الفوز سيمنح صاحبه بطاقة المجموعة الثالثة إلى الدور نصف النهائي للنسخة الثانية من المسابقة الحديثة.
ويتقاسم المنتخبان صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط لكل منهما.
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صحيفة سبق اﻹلكترونية

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