أخبار عاجلة

تتويجاً لنتائج "التنسيقي" واعتماد ولي العهد.. افتتاح أكبر ساحة للتبادل التجاري مع العراق اليوم -
أسواق الأربعاء.. النفط ينخفض وبرنت فوق الـ 43 دولاراً للبرميل -
مكة المكرّمة.. جراحة الـ 4 ساعات تنهي معاناة أربعينية من ورم نازف بصيوان الأذن -
"الكهموس": المملكة شهدت في عهد خادم الحرمين خارطة طريق لمكافحة الفساد -
ترامب يقيل مدير وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية -
مبشراً سكان الرياض.. الحصيني: حالتان ممطرتان تشملان العاصمة الأسبوع المقبل -
911: أبلغوا عن مخالفة قطع الأشجار أو المتاجرة بالحطب -
مهنئًا بذكرى البيعة.. "فيصل بن سلطان": المملكة تعاملت بكل حكمة مع أحداث المنطقة -
على مدار الساعة.. شاهد رئاسة شؤون الحرمين تواصل عمليات التعقيم -
"الطائف".. إزالة البسطات المخالفة بدائري الشفا وتكثيف للرقابة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

إقبال مكثّف على حجز الوحدات السكنية بضاحية الجوان في مركز سكني الشامل

Print
إقبال مكثّف على حجز الوحدات السكنية بضاحية الجوان في مركز سكني الشامل إقبال مكثّف على حجز الوحدات السكنية بضاحية الجوان في مركز سكني الشامل
بعد البدء في حجز 4 مشاريع جديدة ضمن المرحلة الثانية لمشروع "مرسية"

إقبال مكثّف على حجز الوحدات السكنية بضاحية الجوان في مركز سكني الشامل

يشهد مركز سكني الشامل بالرياض حراكاً ملحوظاً بسبب الإقبال الكثيف من قِبل المواطنين لمعاينة مواقع الوحدات السكنية وحجزها ضمن مشاريع ضاحية الجوان إحدى الضواحي السكنية التابعة لـ"سكني" أحد برامج وزارة الإسكان، الذي يتيح موقع وتطبيق "سكني" كذلك حجزها إلكترونياً على الرابط https://sakani.housing.sa/all-projects-map.

ويستقبل مركز سكني الشامل يومياً مئات الزوار بعد إعلان الشركة الوطنية للإسكان البدء في حجز 4 مشاريع جديدة ضمن المرحلة الثانية لمشروع مرسية، حيث تم حجز جميع الوحدات المتاحة في وقت قياسي لم يتعد 48 ساعة من طرح المشاريع الواقعة بضاحية الجوان، وتوفّر

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
تتويجاً لنتائج "التنسيقي" واعتماد ولي العهد.. افتتاح أكبر ساحة للتبادل التجاري مع العراق اليوم

تتويجاً لنتائج "التنسيقي" واعتماد ولي العهد.. افتتاح أكبر ساحة للتبادل التجاري مع العراق اليوم

أسواق الأربعاء.. النفط ينخفض وبرنت فوق الـ 43 دولاراً للبرميل

أسواق الأربعاء.. النفط ينخفض وبرنت فوق الـ 43 دولاراً للبرميل

مكة المكرّمة.. جراحة الـ 4 ساعات تنهي معاناة أربعينية من ورم نازف بصيوان الأذن

مكة المكرّمة.. جراحة الـ 4 ساعات تنهي معاناة أربعينية من ورم نازف بصيوان الأذن

"الكهموس": المملكة شهدت في عهد خادم الحرمين خارطة طريق لمكافحة الفساد

"الكهموس": المملكة شهدت في عهد خادم الحرمين خارطة طريق لمكافحة الفساد

شبكة عيون الإخبارية