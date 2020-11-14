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شاهد.. "الدفاع المدني" يكافح حريقاً بمستودع ضخم للزينة في "وادي الدواسر"

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"سبق" ترصد جهود التعامل معه

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تكافح فرق الدفاع المدني بمحافظة وادي الدواسر، حريقاً اندلع في أحد المستودعات الضخمة لزينة السيارات على الطريق العام بالمحافظة.

وتفصيلاً، فقد اندلع الحريق في مستودع ضخم لزينة السيارات على مسافة كبيرة جداً، ورصدت "سبق" عمل رجال الدفاع المدني أثناء محاصرته فور تلقي البلاغ، وما زالت الجهود مستمرة حتى الآن دون حدوث إصابات.

فيما تسببت طبيعة المواد المحترقة في كثافة عالية للأدخنة في الموقع، الذي شهد حالة استنفار من بقية الجهات الامنية الأخرى كالمرور والدوريات الأمنية، وستوافيكم "سبق" بتفاصيل أكثر حال ورودها.

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صحيفة سبق اﻹلكترونية

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