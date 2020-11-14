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أهالي قرى بالباحة يناشدون استكمال طريق يربط أماكن سكنهم بمركز "كرا"

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أشاروا إلى أنه يتسبب في معاناة لهم وأضرار لمركباتهم

أهالي قرى بالباحة يناشدون استكمال طريق يربط أماكن سكنهم بمركز

ناشد أهالي قرى الحويل والعاثه والمليح والحدق والصباخ بمركز وراخ، التابعة لمحافظة العقيق بالباحة، أمير المنطقة الباحة الأمير حسام بن سعود، النظر لتعثر الطريق الذي يربط مركز "كرا "بقراهم.

وقال كل من سعد ثقل سعد، وحمود غميص ثقل، وضاوي الصهبي، وعايض ضاوي: اعتُمد هذا المشروع منذ 15 عاماً ولم يتبقَ منه سوى مسافة 4 كم، لم تستكمل وتسببت لهم بمعاناة أضرت بمركباتهم وأرقت كبارهم وبالذات المسنين منهم، كما مثل عدم سفلتة هذا الطريق عائقاً لهم دون الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها من الخدمات الأساسية.

أهالي قرى بالباحة يناشدون استكمال طريق يربط أماكن سكنهم بمركز

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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