أخبار عاجلة

تتويجاً لنتائج "التنسيقي" واعتماد ولي العهد.. افتتاح أكبر ساحة للتبادل التجاري مع العراق اليوم -
أسواق الأربعاء.. النفط ينخفض وبرنت فوق الـ 43 دولاراً للبرميل -
مكة المكرّمة.. جراحة الـ 4 ساعات تنهي معاناة أربعينية من ورم نازف بصيوان الأذن -
"الكهموس": المملكة شهدت في عهد خادم الحرمين خارطة طريق لمكافحة الفساد -
ترامب يقيل مدير وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية -
مبشراً سكان الرياض.. الحصيني: حالتان ممطرتان تشملان العاصمة الأسبوع المقبل -
911: أبلغوا عن مخالفة قطع الأشجار أو المتاجرة بالحطب -
مهنئًا بذكرى البيعة.. "فيصل بن سلطان": المملكة تعاملت بكل حكمة مع أحداث المنطقة -
على مدار الساعة.. شاهد رئاسة شؤون الحرمين تواصل عمليات التعقيم -
"الطائف".. إزالة البسطات المخالفة بدائري الشفا وتكثيف للرقابة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"إغاثي الملك سلمان" يواصل مشروع المياه في "خوخة الحديدة"

Print
"إغاثي الملك سلمان" يواصل مشروع المياه في "خوخة الحديدة" "إغاثي الملك سلمان" يواصل مشروع المياه في "خوخة الحديدة"
المركز نظم محاضرة عن الأمراض الجلدية في مخيم "الزعتري"

"إغاثي الملك سلمان" يواصل مشروع المياه في "خوخة الحديدة"

سبق- الرياض: واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع المياه والإصحاح البيئي للمحافظة على حياة الأسر في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة.

وشهدت المدة من 22 حتى 28 أكتوبر 2020م ضخ 363 ألف لتر مياه صحية للخزانات، وضخ 413 ألف لتر مياه الاستخدام للخزانات، إضافة إلى نقل المخلفات ومياه الصرف الصحي من المخيمات إلى أماكن التخلص منها، والصيانة المستمرة للخزانات والحمامات ، وتنفيذ حملات الرش لمكافحة نواقل الأمراض.

يأتي ذلك في إطار منظومة المشروعات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز لأبناء الشعب اليمني الشقيق لتحسين ظروفه المعيشية خلال الأزمة الإنسانية الراهنة التي يمر بها.

من ناحية أخرى، نظم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس محاضرة عن الأمراض الجلدية والوقاية منها في عيادات المركز بمخيم الزعتري بالأردن، وذلك ضمن البرنامج التطوعي للتأهيل وبناء القدرات الذي يقام عن بُعد.

وقدم المحاضرة استشاري الأمراض الجلدية الدكتور زيد المحسن بحضور 40 ممارساً صحياً من اللاجئين السوريين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
تتويجاً لنتائج "التنسيقي" واعتماد ولي العهد.. افتتاح أكبر ساحة للتبادل التجاري مع العراق اليوم

تتويجاً لنتائج "التنسيقي" واعتماد ولي العهد.. افتتاح أكبر ساحة للتبادل التجاري مع العراق اليوم

أسواق الأربعاء.. النفط ينخفض وبرنت فوق الـ 43 دولاراً للبرميل

أسواق الأربعاء.. النفط ينخفض وبرنت فوق الـ 43 دولاراً للبرميل

مكة المكرّمة.. جراحة الـ 4 ساعات تنهي معاناة أربعينية من ورم نازف بصيوان الأذن

مكة المكرّمة.. جراحة الـ 4 ساعات تنهي معاناة أربعينية من ورم نازف بصيوان الأذن

"الكهموس": المملكة شهدت في عهد خادم الحرمين خارطة طريق لمكافحة الفساد

"الكهموس": المملكة شهدت في عهد خادم الحرمين خارطة طريق لمكافحة الفساد

شبكة عيون الإخبارية