أخبار عاجلة

تتويجاً لنتائج "التنسيقي" واعتماد ولي العهد.. افتتاح أكبر ساحة للتبادل التجاري مع العراق اليوم -
أسواق الأربعاء.. النفط ينخفض وبرنت فوق الـ 43 دولاراً للبرميل -
مكة المكرّمة.. جراحة الـ 4 ساعات تنهي معاناة أربعينية من ورم نازف بصيوان الأذن -
"الكهموس": المملكة شهدت في عهد خادم الحرمين خارطة طريق لمكافحة الفساد -
ترامب يقيل مدير وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية -
مبشراً سكان الرياض.. الحصيني: حالتان ممطرتان تشملان العاصمة الأسبوع المقبل -
911: أبلغوا عن مخالفة قطع الأشجار أو المتاجرة بالحطب -
مهنئًا بذكرى البيعة.. "فيصل بن سلطان": المملكة تعاملت بكل حكمة مع أحداث المنطقة -
على مدار الساعة.. شاهد رئاسة شؤون الحرمين تواصل عمليات التعقيم -
"الطائف".. إزالة البسطات المخالفة بدائري الشفا وتكثيف للرقابة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"ضوابط".. أول مهرة لمالكة سعودية تفوز في سباقات الخيل بميدان الملك عبدالعزيز للفروسية

Print
"ضوابط".. أول مهرة لمالكة سعودية تفوز في سباقات الخيل بميدان الملك عبدالعزيز للفروسية "ضوابط".. أول مهرة لمالكة سعودية تفوز في سباقات الخيل بميدان الملك عبدالعزيز للفروسية
لأفراس الإنتاج المبتدئة لمسافة 1600 متر

سجلت المرأة أولى انتصاراتها في ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية أمس ضِمن الحفل الـ27 لنادي سباقات الخيل لهذا الموسم، بعد أن خطفت المُهرة "ضوابط" للمالكة السعودية ماريا بنت صالح بن فهد المبارك المركز الأول في سباق الشوط الثاني المخصص لأفراس الإنتاج المبتدئة لمسافة 1600 متر بزمن "دقيقة و41 ثانية و81 جزءًا من الثانية"، وأشرف على تدريبها غيث الغيث، بقيادة الخيال ريان الطويرش.


وحصدت "أم الحلق" جائزة نادي سباقات الخيل التقديرية في الشوط السابع المخصص لخيل الإنتاج أفراس من عمر ثلاث سنوات فأكثر بمسافة 1400 متر بزمن "دقيقة و27 ثانية و3 أجزاء من الثانية"، لمالكها إسطبل أبناء الشريف هزاع العبدلي، وتدريب خالد العضياني، وقيادة الخيال "جبرتو راموس".
يذكر أن مجموع جوائز نادي سباقات الخيل للحفلين الـ27، والـ28 على التوالي بلغت مليوناً و950 ألف ريال موزعة على 21 شوطاً، على مدى يومي الجمعة والسبت.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
رسميًا.. انطلاق أول دوري كرة قدم نسائي في السعودية

رسميًا.. انطلاق أول دوري كرة قدم نسائي في السعودية

"آل الشيخ" مهنئًا بذكرى البيعة: السعودية ترفل بالعز والمنجزات بعهده الميمون

"آل الشيخ" مهنئًا بذكرى البيعة: السعودية ترفل بالعز والمنجزات بعهده الميمون

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 8,572.73 نقطة

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 8,572.73 نقطة

"رويترز": أرامكو السعودية تتلقى طلبات شراء تزيد على 20 مليار دولار

"رويترز": أرامكو السعودية تتلقى طلبات شراء تزيد على 20 مليار دولار

شبكة عيون الإخبارية