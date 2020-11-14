أخبار عاجلة

تتويجاً لنتائج "التنسيقي" واعتماد ولي العهد.. افتتاح أكبر ساحة للتبادل التجاري مع العراق اليوم -
أسواق الأربعاء.. النفط ينخفض وبرنت فوق الـ 43 دولاراً للبرميل -
مكة المكرّمة.. جراحة الـ 4 ساعات تنهي معاناة أربعينية من ورم نازف بصيوان الأذن -
"الكهموس": المملكة شهدت في عهد خادم الحرمين خارطة طريق لمكافحة الفساد -
ترامب يقيل مدير وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية -
مبشراً سكان الرياض.. الحصيني: حالتان ممطرتان تشملان العاصمة الأسبوع المقبل -
911: أبلغوا عن مخالفة قطع الأشجار أو المتاجرة بالحطب -
مهنئًا بذكرى البيعة.. "فيصل بن سلطان": المملكة تعاملت بكل حكمة مع أحداث المنطقة -
على مدار الساعة.. شاهد رئاسة شؤون الحرمين تواصل عمليات التعقيم -
"الطائف".. إزالة البسطات المخالفة بدائري الشفا وتكثيف للرقابة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الأجواء الشتوية تدفع أهالي القصيم نحو المتنزهات البرية

Print
الأجواء الشتوية تدفع أهالي القصيم نحو المتنزهات البرية الأجواء الشتوية تدفع أهالي القصيم نحو المتنزهات البرية
إقبال على المتاجر المتخصصة لبيع مستلزمات الرحلات

الأجواء الشتوية تدفع أهالي القصيم نحو المتنزهات البرية

تشجع الأجواء المائلة للبرودة سكان منطقة القصيم للخروج للمواقع البرية، بعيداً عن ملل الحياة للاستمتاع والترويح عن النفس مع الأسرة والأصدقاء.

وتشتهر المنطقة بعدة أماكن للتنزه الخلوي كـ"الصريف والطرفية وعسيلان والثويرات والغضا وأم حزم وغيرها من الأماكن الصحراوية".

وتشهد المتاجر المتخصصة لبيع مستلزمات الرحلات البرية في المنطقة إقبالاً لتأمين كل ما يتعلق بالتجهيز للرحلات من أدوات ومؤن، مع ما تعرضه بعض الأسر المنتجة على الطرقات من أكلات شعبية عُرفت بها المنطقة.

وسنوياً في مثل هذه الأيام تنتعش حركة البيع في تلك المتاجر وترتفع معدلاتها مع دخول فصل الشتاء وهطول الأمطار، حيث يفضل الأهالي القيام بالرحلات وإقامة المخيمات، فيما يُلحظ تنامي الوعي المجتمعي تجاه التقيد والحرص على اتباع التعليمات، وخاصة الصادرة من الدفاع المدني والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة للدراية بمختلف التغيرات المناخية، إلى جانب المحافظة على البيئة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
تتويجاً لنتائج "التنسيقي" واعتماد ولي العهد.. افتتاح أكبر ساحة للتبادل التجاري مع العراق اليوم

تتويجاً لنتائج "التنسيقي" واعتماد ولي العهد.. افتتاح أكبر ساحة للتبادل التجاري مع العراق اليوم

أسواق الأربعاء.. النفط ينخفض وبرنت فوق الـ 43 دولاراً للبرميل

أسواق الأربعاء.. النفط ينخفض وبرنت فوق الـ 43 دولاراً للبرميل

مكة المكرّمة.. جراحة الـ 4 ساعات تنهي معاناة أربعينية من ورم نازف بصيوان الأذن

مكة المكرّمة.. جراحة الـ 4 ساعات تنهي معاناة أربعينية من ورم نازف بصيوان الأذن

"الكهموس": المملكة شهدت في عهد خادم الحرمين خارطة طريق لمكافحة الفساد

"الكهموس": المملكة شهدت في عهد خادم الحرمين خارطة طريق لمكافحة الفساد

شبكة عيون الإخبارية