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ممشى أهل وماسبيرو.. 4 مشروعات عملاقة تنقل القاهرة لمستوى ترفيهي جديد "صور"

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مصراوي Masrawy

03:11 م السبت 14 نوفمبر 2020

كتب- محمد نصار:

كونها العاصمة وكونها أكبر المدن من حيث عدد السكان، تستحوذ محافظة القاهرة على نصيب الأسد من مخصصات لمشروعات التطوير في جميع المجالات وعلى رأسها التنمية العقارية والترفيهية.

وينشر مصراوي تفاصيل 4 مشروعات عملاقة تُنفذ حاليا بمحافظة القاهرة تنقلها إلى مستوى جديد من الترفيه والسياحة المحلية والعالمية.

مثلث ماسبيرو

تواصل محافظة القاهرة ووزارة الإسكان وصندوق تطوير العشوائيات أعمال تطوير منطقة مثلث ماسبيرو، حيث تبلغ مساحة المثلث 74 فدانًا، تضم مسجد أبوالعلا ومبنى وزارة الخارجية ومبنى مثلث ماسبيرو، ومترو الأنفاق والقنصلية الإيطالية ومخطط التطوير يضم نحو 40 فدانًا، تمتلك الدولة 10% فقط من المساحة و25% من الأرض قطع صغيرة مملوكة للأفراد والمساحة المتبقية مملوكة لشركتين من وشركتين من الكويت وشركة ماسبيرو المصرية.

ويحيط بالمنطقة محورين رئيسين من شارع الجلاء للكورنيش، كما تم تقسيم المنطقة إلى قطع أراضي منها قطعة لبناء منطقة سكنية للمواطنين الذين أبدوا رغبتهم في العودة للمنطقة مرة أخرى بعد انتهاء التطوير مع تزويدها بكافة الخدمات من محال ودور حضانة ومدارس.

ويتضمن المخطط مسارين أحدهما ترفيهي والآخر سياحي بالإضافة إلى مسار تجاري يربط بين المسارين الآخرين، مع عمل شوارع مخصصة للمشاة، بالإضافة إلى إنشاء جراج تحت الأرض أسفل مسار المشاه الرئيسي لربط الكورنيش بمحطة مترو رمسيس، مع تأسيس طرق بالمشروع.

مثلث ماسبيرو.JPG 1مثلث ماسبيرو.JPG 2مثلث ماسبيرو

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سور مجرى العيونسور مجرى العيون.JPG 3سور مجرى العيون.JPG 4سور مجرى العيون.JPG 1سور مجرى العيون.JPG 2يتضمن مخطط تطوير منطقة الفسطاط وسور مجرى العيون تحويل المنطقة بالكامل لمزار سياحي عالمي مع الاستغلال الأمثل لبحيرة عين الحياة بإعادة تطويرها واستغلال ضفافها بعدد من الأنشطة الملائمة للموقع.

وتشمل خطة التطوير بعض المطاعم الجاري تنفيذها على بحيرة عين الحياة بتصميم مستوحى من طبيعة المكان التاريخية ويتناسق مع التطوير المنتظر في منطقة المواردي ومنطقة سور مجرى العيون ليتم تحويل المنطقة لتكون مزارًا سياحيًا هامًا.

ويشمل المخطط إنشاء ممشى سياحي بكامل محيط بحيرة عين الحياة، بعد تدبيشها وتطهيرها، إضافة إلى إنشاء مرسى للقوارب بالبحيرة ومسرح مكشوف ونافورة، وفندق على مساحة 265 ألف م2.

وبالنسبة لسور مجرى العيون، من المقرر إنشاء منطقة ترفيهية ومطاعم وحدائق منها بمحيط طول السور علاوة على ومسارح، ودور سينما، وسوق للكتاب، ومناطق خدمات صحية.

وسيتم إنشاء متحفين في المنطقة الترفيهية المقرر إقامتها مكان المدابغ وجنوب السور مباشرة بحيث يعرض المتحف الأول تطور صناعة الدباغة والجلود، بينما يعرض المتحف الثاني أفكار الهندسة الهيدروليكية في زمن إنشاء السور وسيكون في منطقة السواقي.

صور سور مجرى العيون

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ممشى أهل

يجري تنفيذ المشروع حاليًا في منطقة كورنيش النيل بوسط البلد في المسافة الواقعة من كوبري 15 مايو وحتى كوبري أكتوبر بالتحرير ويتضمن الممشى إنشاء لسان مشاة على النهر ومسرح مكشوف للحفلات الغنائية، ويشمل المخطط تراسات ونوافير مائية.

ممشى أهل مصرممشى أهل مصر.JPG 3ممشى أهل مصر.JPG 4ممشى أهل مصر.JPG 5ممشى أهل مصر.JPG 6ممشى أهل مصر.JPG 2ممشى أهل مصر.JPG 13مدرجات ومسرح ومطاعم.. 10 معلومات عن ممشى أهل مصر بوسط البلد

عين الحياة ومتحف الحضارات

تواصل محافظة القاهرة بالاشتراك مع الجهات المعنية أعمال تطوير منطقة عين الصيرة "عين الحياة" بحي مصر القديمة، ضمن مخطط عام يستهدف تطوير مختلف المناطق في العاصمة وإعادة الوجه الحضاري السابق لها من جديد.

كما يتم وضع اللمسات النهائية على أعمال تطوير متحف الحضارات بمصر القديمة من أجل استقبال 22 مومياء وتابوتا ملكيا خلال الفترة المقبلة نقلا من المتحف المصري بالتحرير.

متحف الحضارات وعين الحياة.JPG 2متحف الحضارات وعين الحياة.JPG 3متحف الحضارات وعين الحياة.JPG 4متحف الحضارات وعين الحياة.JPG 1متحف الحضارات وعين الحياةتلفريك في القاهرة.. ننشر المخطط التفصيلي لـ"عين الحياة" ونسب تنفيذه

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مصدر الصور: وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

مصراوي Masrawy

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