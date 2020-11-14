أخبار عاجلة

تتويجاً لنتائج "التنسيقي" واعتماد ولي العهد.. افتتاح أكبر ساحة للتبادل التجاري مع العراق اليوم -
أسواق الأربعاء.. النفط ينخفض وبرنت فوق الـ 43 دولاراً للبرميل -
مكة المكرّمة.. جراحة الـ 4 ساعات تنهي معاناة أربعينية من ورم نازف بصيوان الأذن -
"الكهموس": المملكة شهدت في عهد خادم الحرمين خارطة طريق لمكافحة الفساد -
ترامب يقيل مدير وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية -
مبشراً سكان الرياض.. الحصيني: حالتان ممطرتان تشملان العاصمة الأسبوع المقبل -
911: أبلغوا عن مخالفة قطع الأشجار أو المتاجرة بالحطب -
مهنئًا بذكرى البيعة.. "فيصل بن سلطان": المملكة تعاملت بكل حكمة مع أحداث المنطقة -
على مدار الساعة.. شاهد رئاسة شؤون الحرمين تواصل عمليات التعقيم -
"الطائف".. إزالة البسطات المخالفة بدائري الشفا وتكثيف للرقابة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

رئيس ديوان المظالم عن حديث ولي العهد: أكد على نهج جودة الخدمات للمواطن

Print
رئيس ديوان المظالم عن حديث ولي العهد: أكد على نهج جودة الخدمات للمواطن رئيس ديوان المظالم عن حديث ولي العهد: أكد على نهج جودة الخدمات للمواطن
قال: دلالة كبيرة على ما نشهده من خُطا متسارعة نحو بناء وطن قوي ومتين اقتصاديًّا

رئيس ديوان المظالم عن حديث ولي العهد: أكد على نهج جودة الخدمات للمواطن

أشاد رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، بحديث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وما تمثله مضامين حديثه من جهود ومساعي المملكة في حرصها ومتابعتها لتحقيق الجودة في مختلف الخدمات المقدمة للمواطنين والمواطنات، وتمكينهم من الحصول عليها بيسر وسهولة.

‏‎وقال "اليوسف": إن حديث سمو ولي العهد حول مضاعفة حجم الاقتصاد وتنوعه ومتابعته لتحقيق ذلك لَهو دلالة كبيرة على ما نشهده من خُطا متسارعة نحو بناء وطن قوي ومتين اقتصاديًّا، يعزز بإمكانياته كفاءة أبنائه وقدراتهم، لتحظى المملكة بمكانتها المعهودة في مصافّ الدول المتقدمة.

وأكد أنه يحرص كل الحرص على توفير الوسائل والفرص المختلفة لنهضة الوطن وازدهاره، منوهًا إلى النتائج المتحققة من رؤية المملكة 2030 وأثرها الإيجابي المشهود على الصُّعُد كافة، التي من خلالها استشرفنا ملامح المستقبل، لافتًا إلى أن ذلك نتاج رعاية سموه واهتمامه بتنفيذ محاور الرؤية وما تم من برامج ومبادرات وطنية، إضافة إلى اهتمامه بالتصدي لجائحة كورونا ومتابعته المستمرة للتخفيف من آثارها لتصبح المملكة من أقل الدول المتأثرة بها، وتكون من أقوى الدول في التعامل مع تبعاتها الاقتصادية، وجهوده المتواصلة في الحفاظ على استقرار البلاد على المستوى الأمني ومحاربة ظواهر التطرف والفكر الضال والمناهج المنحرفة، ومحاسبة من تسول له نفسه العبث بأمن بلادنا الغالية واستقرارها، منوهًا إلى النجاحات التي تحققت في القضاء على ذلك.


وبيّن أن هذه البلاد من خلال متابعة سموه الكريم أضحت من أهم الدول التي يشهد لها العالم في مكافحة الإرهاب والتطرف.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
تتويجاً لنتائج "التنسيقي" واعتماد ولي العهد.. افتتاح أكبر ساحة للتبادل التجاري مع العراق اليوم

تتويجاً لنتائج "التنسيقي" واعتماد ولي العهد.. افتتاح أكبر ساحة للتبادل التجاري مع العراق اليوم

أسواق الأربعاء.. النفط ينخفض وبرنت فوق الـ 43 دولاراً للبرميل

أسواق الأربعاء.. النفط ينخفض وبرنت فوق الـ 43 دولاراً للبرميل

مكة المكرّمة.. جراحة الـ 4 ساعات تنهي معاناة أربعينية من ورم نازف بصيوان الأذن

مكة المكرّمة.. جراحة الـ 4 ساعات تنهي معاناة أربعينية من ورم نازف بصيوان الأذن

"الكهموس": المملكة شهدت في عهد خادم الحرمين خارطة طريق لمكافحة الفساد

"الكهموس": المملكة شهدت في عهد خادم الحرمين خارطة طريق لمكافحة الفساد

شبكة عيون الإخبارية