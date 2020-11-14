رئيس ديوان المظالم عن حديث ولي العهد: أكد على نهج جودة الخدمات للمواطن

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قال: دلالة كبيرة على ما نشهده من خُطا متسارعة نحو بناء وطن قوي ومتين اقتصاديًّا

أشاد رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، بحديث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وما تمثله مضامين حديثه من جهود ومساعي المملكة في حرصها ومتابعتها لتحقيق الجودة في مختلف الخدمات المقدمة للمواطنين والمواطنات، وتمكينهم من الحصول عليها بيسر وسهولة.

‏‎وقال "اليوسف": إن حديث سمو ولي العهد حول مضاعفة حجم الاقتصاد وتنوعه ومتابعته لتحقيق ذلك لَهو دلالة كبيرة على ما نشهده من خُطا متسارعة نحو بناء وطن قوي ومتين اقتصاديًّا، يعزز بإمكانياته كفاءة أبنائه وقدراتهم، لتحظى المملكة بمكانتها المعهودة في مصافّ الدول المتقدمة.

وأكد أنه يحرص كل الحرص على توفير الوسائل والفرص المختلفة لنهضة الوطن وازدهاره، منوهًا إلى النتائج المتحققة من رؤية المملكة 2030 وأثرها الإيجابي المشهود على الصُّعُد كافة، التي من خلالها استشرفنا ملامح المستقبل، لافتًا إلى أن ذلك نتاج رعاية سموه واهتمامه بتنفيذ محاور الرؤية وما تم من برامج ومبادرات وطنية، إضافة إلى اهتمامه بالتصدي لجائحة كورونا ومتابعته المستمرة للتخفيف من آثارها لتصبح المملكة من أقل الدول المتأثرة بها، وتكون من أقوى الدول في التعامل مع تبعاتها الاقتصادية، وجهوده المتواصلة في الحفاظ على استقرار البلاد على المستوى الأمني ومحاربة ظواهر التطرف والفكر الضال والمناهج المنحرفة، ومحاسبة من تسول له نفسه العبث بأمن بلادنا الغالية واستقرارها، منوهًا إلى النجاحات التي تحققت في القضاء على ذلك.



وبيّن أن هذه البلاد من خلال متابعة سموه الكريم أضحت من أهم الدول التي يشهد لها العالم في مكافحة الإرهاب والتطرف.