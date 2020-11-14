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رفض مغادرة وتقبيل وبكاء.. هنا تفاصيل " الطفلة وصورة ولي العهد"

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رفض مغادرة وتقبيل وبكاء.. هنا تفاصيل "فيديو الطفلة وصورة ولي العهد" رفض مغادرة وتقبيل وبكاء.. هنا تفاصيل " الطفلة وصورة ولي العهد"
من ذوي الاحتياجات الخاصة وإحدى منسوبات مركز "غصون المستقبل" بالخبر

رفض مغادرة وتقبيل وبكاء.. هنا تفاصيل

كشفت "سبق" تفاصيل مقطع الطفلة مع صورة سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، والتي رفضت أن تغادر المركز الذي تتلقى فيه التعليم والرعاية إلا بصورة سمو ولي العهد؛ حيث تبيّن أن الطفلة تدعى "سارة"، وهي من ذوات الاحتياجات الخاصة، وإحدى منسوبات مركز "غصون المستقبل" للرعاية النهارية، بمحافظة الخبر بالمنطقة الشرقية.

وتعاني الطفلة "سارة" من إعاقة عقلية "داون"، وتتلقى التعليم والرعاية في مركز غصون المستقبل بمحافظة الخبر منذ حوالي ثلاث سنوات، وفي كل مرة تغادر المركز بعد انتهاء يومها الدراسي والتعليمي تُصر على رؤية صورة قادة الوطن المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان في مكتب المديرة، وفي نهاية دوام الأسبوع الماضي، أصرت على أخذ صورة سمو ولي عهد بعد بكاء شديد وتقبيل الصورة.

وتواصلت "سبق" مع مديرة المركز غصون العرابي، التي أكدت أن "سارة" وجميع أطفال المركز نشأوا على حب الوطن وقادته، وهذا ما يتعلمونه في المركز.

وقالت: "أنا وجميع المعلمات في المركز أمهات لجميع هؤلاء الأطفال ونعاملهم كأمهات، ونتج عن ذلك تخرج الكثير من أطفالنا من المركز وخاصة أطفال التوحد الى الدمج في المجتمع وفي مدارس التعليم العام، وهذا نتيجة العمل الإنساني أولاً قبل كل شيء الذي نقوم فيه في المركز".

وأكدت "غصون" أن المركز يستقبل جميع أنواع الإعاقة، بما فيها حالات التوحد، وأضافت: "لدينا كوادر فتيات سعوديات مدربات بشهادات عالية متخصصة للتعامل مع كل إعاقة، فأبناء وبنات الوطن مبدعون، ولديهم القدرة على الإنجاز والعمل".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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