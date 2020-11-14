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بعد ضياع آماله باقتناص جورجيا.. "" يلجأ للشارع للطعن في نزاهة الانتخابات

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بعد ضياع آماله باقتناص جورجيا.. "ترامب" يلجأ للشارع للطعن في نزاهة الانتخابات بعد ضياع آماله باقتناص جورجيا.. "" يلجأ للشارع للطعن في نزاهة الانتخابات
تنظيم مظاهرات في واشنطن ومدن أخرى

بعد ضياع آماله باقتناص جورجيا..

ينزل أنصار الرئيس دونالد إلى الشوارع، اليوم (السبت)، لدعم مزاعمه التي لا أساس لها من تزوير الانتخابات، بينما يمضي قدماً في سلسلة من التحديات القانونية الطويلة لإلغاء فوز الرئيس جو بايدن.

وستضم المظاهرات المؤيدة لـ"ترامب" في واشنطن ومدن أخرى، مزيجًا من أنصار الرئيس والشخصيات اليمينية المتطرفة وأعضاء ميليشيا "برود بويز" في استعراض علني لدعم جهوده للبقاء في السلطة، وفقاً لـ"رويترز".

وأطلق المنظمون على التجمعات أسماء مختلفة منها: "مليونية لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى"، و"توقفوا عن السرقة"، وقد غرد "ترامب" دعماً للمظاهرات.

وتخطط بعض الجماعات اليسارية لمظاهرات مضادة في واشنطن ومدن أخرى.

أشار مستشارون لـ"ترامب" إلى أنه يفكر في إنشاء قناة تلفزيونية أو شركة للتواصل الاجتماعي للتنافس مع أولئك الذين شعر أنهم خانوه وخنق قدرته على التواصل مباشرة مع الأمريكيين.

وعزز "بايدن" انتصاره بشكل أكبر أمس؛ حيث أظهرت نتائج أبحاث إديسون فوزه بجورجيا؛ مما منحه حصيلة نهائية من 306 أصوات الهيئة الانتخابية، أكثر بكثير من 270 صوتًا اللازمة لانتخابه رئيسًا وفوق 232 لـ"ترامب".

وكانت هناك احتجاجات أخرى مؤيدة لـ"ترامب" في جميع أنحاء البلاد منذ أُعلن فوز "بايدن" إعلامياً في 7 نوفمبر، لكنها كانت صغيرة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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