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تطبيق "تنقل" يقدم خدماته لألفَيْ مستفيد بالمسجد الحرام

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تطبيق "تنقل" يقدم خدماته لألفَيْ مستفيد بالمسجد الحرام تطبيق "تنقل" يقدم خدماته لألفَيْ مستفيد بالمسجد الحرام
وسيلة سهلة لحجز العربات الكهربائية والعادية بالهواتف

تطبيق

وفّرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تطبيق "تنقل"، الذي يعدّ وسيلة سهلة لضيوف الرحمن للقيام بحجز العربات الكهربائية والعادية عبر هواتفهم الذكية؛ لأداء الطواف والسعي داخل المسجد الحرام.

ويتيح التطبيق آلية الحجز المسبق ويقلل التزاحم على نقاط بيع التذاكر وتسليم العربات؛ مما يحقق التباعد الآمن بين المعتمرين، ويوفر للمستخدم إمكانية الدفع الائتمانية، وكذلك الدفع عند الاستلام، في خدمة متاحة على مدار الساعة، وتتعامل مع الطلبات إلكترونيًّا بما يكفل التجاوب السريع معها.

وتتضمن إجراءات تقديم الطلب الإلكتروني عن طريق التطبيق: "تسجيل الاسم ورقم الهوية الوطنية للمواطن، أو رقم سجل الإقامة للوافد، ورقم الهاتف المحمول، ثم تعبئة رسالة التحقق الواردة إلى هاتف المستفيد، ثم تحديد الوقت والتاريخ، واسم مستخدم العربة"، وكذلك تحديد أحد الخيارات التالية للغرض من استخدام العربة: (طواف- سعي- طواف وسعي)، ثم اختيار حجم العربة (مقعد - مقعدين) واختيار عربة (بسائق أو بدون)، ثم اختيار طريقة السداد (نقدي عند الاستلام- إلكتروني)، ثم تأكيد الحجز، وستصل رسالة توضح تفاصيل الحجز، وتوجد خاصية إلغاء الحجز)".

وقد استفاد من التطبيق حتى الآن أكثر من (2000) مستفيد، ويمكن تحميله عن طريق الروابط التالية:

Android

https://play.google.com/store/apps/detailsid=com.tanaqol.app

ios

https://apps.apple.com/us/app/tanaqol/id1524250896

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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