نجاح 4 عمليات دقيقة بالعمود الفقري والمخ لرضيعة بمستشفى سليمان الحبيب

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لم يتجاوز عمرها أسبوعين في حالة حرجة تعاني شللًا تامًّا نتيجة تشوه خلقي نادر

أنقذ فريق طبي بمستشفى د. سليمان الحبيب بالريان طفلة رضيعة لم يتجاوز عمرها أسبوعين في حالة حرجة تعاني الشلل التام واحتمالية الموت المحقق، نتيجة وجود تشوه خلقي نادر منذ ولادتها عبارة عن فتحة كبيرة أسفل الظهر يتضح مع خلالها عظام العمود الفقري والنخاع الشوكي والأعصاب؛ الأمر الذي تسبب لها في حدوث شلل بالأطراف السفلية لعدم انتظام وظيفة النخاع الشوكي.

وقال استشاري جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري الحاصل على البورد الفرنسي في جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري، الدكتور مارون أبو ناضر: فور وصول الطفلة للمستشفى تم إخضاعها للفحص السريري والفحوصات المخبرية والشعاعية؛ حيث تبين أن الفتحة الموجودة أسفل الظهر هي تشوه خلقي نادر يعرف باسم (Myelomeningocele)، الأمر الذي يحتم على الفريق الطبي سرعة إجراء عملية لغلق تلك الفتحة للوقاية من الإصابة بمرض التهاب السحايا الذي يمكن أن يؤدي إلى الشلل التام أو الموت.

وأضاف: بعد دراسة الملف الطبي ونتائج الفحوصات للطفلة تم اتخاذ القرار بإجراء عملية فورية، موضحاً أن الجراحة استغرقت 4 ساعات تم فيها علاج كافة الالتهابات الناتجة عن تعرض العمود الفقري والنخاع الشوكي للهواء ومن ثم تصحيح مسار الأعصاب وتغليف عظام العمود الفقري والنخاع وإغلاق الجلد.

وأردف "أبو ناضر": نتائج الصور الشعاعية والرنين المغناطيسي أظهرت أيضاً وجود تجمع للسوائل داخل الدماغ والنخاع الشوكي يعرف باسم (Hydrocephalus) تسبب في دفع منطقة المخيخ إلى الأسفل وأدى إلى حدوث ضغط شديد على النخاع، موضحاً أنه بعد العملية الأولى ببضعة أيام أجريت الجراحة الثانية وتمت فيها إزالة المياه وتحويلها من بطينات الدماغ إلى البطن عبر قسطرة وجهاز متخصص ومتطور.

وعن العملية الثالثة أفاد أنها أجريت بعد شهر من الجراحة الثانية مستغرقة الساعتين، وتم فيها تحسين وضبط الفتحة الجلدية أعلى أعصاب العمود الفقري وتحسينها من خلال استشاريي جراحة التجميل.

وتابع: بعد ذلك تم وضع خطة علاجية تقتضي عمل زيارة دورية للطفلة مع الطبيب المعالج وأطباء الأطفال، وذلك لمتابعتها والتأكد من عدم وجود أية تشوهات خلقية أخرى قد تظهر مع نمو الأعضاء الداخلية للطفلة، مثل التواء العمود الفقري "الجنف" أو صغر حجم الجمجمة الذي يُسبب ضغطاً على المخ.

وقال "أبو ناضر": إن الجراحة الرابعة أجريت أيضاً وتم فيها تصحيح التشوه الخلقي والمعروف باسم (Arnold Chiari Malformation with Syringomyelia)، وذلك من خلال فتح الجمجمة من الخلف وتوسيع مكان المخيخ، علاوة على تصحيح وتعديل مجرى مياه الدماغ والسماح لها بالانتقال من المخيخ إلى البطن حتى تسير بطريقة طبيعية بعد إزالة الضغط على النخاع الشوكي.

وعن حالة الطفلة قال "أبو ناضر: "إن الأعراض السابق ذكرها كالالتهابات وانتفاخ الرأس وشلل الأطراف السفلية قد انتهت تماماً"، موضحاً أن العمليات الأربع ساعدت كثيراً في حدوث تحسن كبير بوظائف الجسم والأعصاب وخاصة إمكانية الوقوف والحركة.

وأضاف: قد خرجت الطفلة بصحبة والديها من المستشفى وهي بخير حال بعد رحلة علاج طويلة تكللت بالنجاح.