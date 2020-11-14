غدًا.. رئيس جامعة شقراء يرعى "فعاليات ملتقى تمكين الريادة"

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6 فعاليات خلال يومين.. تزامنًا مع الأسبوع العالمي لريادة الأعمال

برعاية رئيس جامعة شقراء الدكتور علي بن محمد السيف، تقيم الجامعة عددًا من الفعاليات في ملتقى تمكين الريادة بمناسبة الأسبوع العالمي.

وتفصيلًا: تقيم جامعة شقراء ملتقى تمكين الريادة بعدد من الفعاليات التي تستمر خلال يومين متتاليين؛ إذ تنفذ غدًا الأحد ١٥/ ١١/ ٢٠٢٠ محاضرة بعنوان "كيف تصبح رائد أعمال" يلقيها الدكتور حسين الشهراني الأستاذ بكلية الحاسب وتقنية المعلومات من الساعة ٦م إلى الساعة ٨.

بعدها تبدأ المحاضرة الثانية بعنوان "من الفكرة إلى الانطلاق.. أدوات وتقنيات" يلقيها الدكتور عادل البلوي الأستاذ بكلية الهندسة، من الساعة ٨ م-٩:٣٠م، ثم المحاضرة الثالثة بعنوان "تأهيل مشاريع التخرج إلى أفكار ريادية" يلقيها الدكتور محمد عيسى الأستاذ بكلية الهندسة من الساعة ٩:٣٠م -١٠:٣٠م، ويرأس الجلسة الدكتور سلطان بن رفاع العتيبي.

وفي يوم الاثنين ١٦/ ١١/ ٢٠٢٠ ستنفذ ٣ محاضرات؛ المحاضرة الأولى بعنوان "ريادة الأعمال التقنية" يلقيها الدكتور فهد الرويلي الأستاذ بكلية الحاسب وتقنية المعلومات، من الساعة ٦م -٨م، أما المحاضرة الثانية فهي بعنوان "ورشة عمل: إعداد خطة عمل لمشروع ريادي" يلقيها الدكتور إبراهيم عجلوني الأستاذ بعمادة السنة التحضيرية، من الساعة ٨م -٩:٣٠م، ثم محاضرة بعنوان "مقدمة عن وحدة الابتكار وريادة الأعمال" يلقيها الدكتور محمد الرعوجي الأستاذ بعمادة البحث العلمي من الساعة ٩:٣٠م -١٠:٣٠م، ويرأس الجلسة الدكتور صالح بن هليل الحربي.