أخبار عاجلة

تتويجاً لنتائج "التنسيقي" واعتماد ولي العهد.. افتتاح أكبر ساحة للتبادل التجاري مع العراق اليوم -
أسواق الأربعاء.. النفط ينخفض وبرنت فوق الـ 43 دولاراً للبرميل -
مكة المكرّمة.. جراحة الـ 4 ساعات تنهي معاناة أربعينية من ورم نازف بصيوان الأذن -
"الكهموس": المملكة شهدت في عهد خادم الحرمين خارطة طريق لمكافحة الفساد -
ترامب يقيل مدير وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية -
مبشراً سكان الرياض.. الحصيني: حالتان ممطرتان تشملان العاصمة الأسبوع المقبل -
911: أبلغوا عن مخالفة قطع الأشجار أو المتاجرة بالحطب -
مهنئًا بذكرى البيعة.. "فيصل بن سلطان": المملكة تعاملت بكل حكمة مع أحداث المنطقة -
على مدار الساعة.. شاهد رئاسة شؤون الحرمين تواصل عمليات التعقيم -
"الطائف".. إزالة البسطات المخالفة بدائري الشفا وتكثيف للرقابة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

وزير التعليم: خطاب الملك رسم منهج ثبات المواقف والالتزام بالمبادئ والقيم الوطنية

Print
وزير التعليم: خطاب الملك رسم منهج ثبات المواقف والالتزام بالمبادئ والقيم الوطنية وزير التعليم: خطاب الملك رسم منهج ثبات المواقف والالتزام بالمبادئ والقيم الوطنية
آل الشيخ: لغة الأرقام والتعبير عن المواقف بتصريح وليّ العهد استمرار للشفافية مع المواطن

وزير التعليم: خطاب الملك رسم منهج ثبات المواقف والالتزام بالمبادئ والقيم الوطنية

أكد وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ أن خطاب خادم الحرمين الشريفين في ‫مجلس الشورى منهج نسير عليه في الثبات على المواقف، والالتزام بالمبادئ والقيم الوطنية.

وقال آل الشيخ في تغريدات له عبر حسابه على تويتر: خطاب سيدي خادم الحرمين الشريفين في مجلس الشورى منهج نسير عليه في الثبات على المواقف والالتزام بالمبادئ والقيم الوطنية، والوعي بمسؤولية المشاركة لمواجهة التحديات، والاستمرار في التطوير والتكامل بين مؤسسات الدولة؛ لخدمة المواطن وتحقيق التنمية المستدامة لوطن عظيم نفخر بمنجزاته.

‏وأضاف في تغريدة أخرى: لغة الأرقام والتعبير عن المواقف في ‫تصريح ولي العهد؛ استمرار لخطاب الشفافية مع المواطن وتعزيز مشاركته، وتأكيد على ما تحقق في الواقع من منجزات غير مسبوقة في فترة وجيزة ومتسارعة، وإثبات التحول الكبير الذي يعيشه الوطن مع رؤية سمو سيدي ولي العهد نحو مستقبل زاهر للمنافسة عالميًّا.

ولقيت تغريدات وزير التعليم تفاعلًا من المجتمع التعليمي وتعليقًا إيجابيًّا من قبل معرفات إدارات التعليم والمدارس، مشيرين إلى أن خطاب خادم الحرمين الشريفين حمل مضامين منهج هذه البلاد وقيمها الوطنية الثابتة، وأكد القيم الوطنية الراسخة ومثل منهج حياة وخارطة طريق لمستقبل واعد لوطن طموح، وموضحين أن تصريح ‫سمو ولي العهد جسّد أروع صور الشفافية وتناول منجزات نوعية تحققت في ظروف استثنائية، وأكد على أهمية الخطوات الاقتصادية والثقافية والسياسية والتعليمية والسير بخطى ثابتة لتحقيق رؤية المملكة 2030.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
تتويجاً لنتائج "التنسيقي" واعتماد ولي العهد.. افتتاح أكبر ساحة للتبادل التجاري مع العراق اليوم

تتويجاً لنتائج "التنسيقي" واعتماد ولي العهد.. افتتاح أكبر ساحة للتبادل التجاري مع العراق اليوم

أسواق الأربعاء.. النفط ينخفض وبرنت فوق الـ 43 دولاراً للبرميل

أسواق الأربعاء.. النفط ينخفض وبرنت فوق الـ 43 دولاراً للبرميل

مكة المكرّمة.. جراحة الـ 4 ساعات تنهي معاناة أربعينية من ورم نازف بصيوان الأذن

مكة المكرّمة.. جراحة الـ 4 ساعات تنهي معاناة أربعينية من ورم نازف بصيوان الأذن

"الكهموس": المملكة شهدت في عهد خادم الحرمين خارطة طريق لمكافحة الفساد

"الكهموس": المملكة شهدت في عهد خادم الحرمين خارطة طريق لمكافحة الفساد

شبكة عيون الإخبارية