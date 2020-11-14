وزير التعليم: خطاب الملك رسم منهج ثبات المواقف والالتزام بالمبادئ والقيم الوطنية

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آل الشيخ: لغة الأرقام والتعبير عن المواقف بتصريح وليّ العهد استمرار للشفافية مع المواطن

أكد وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ أن خطاب خادم الحرمين الشريفين في ‫مجلس الشورى منهج نسير عليه في الثبات على المواقف، والالتزام بالمبادئ والقيم الوطنية.

وقال آل الشيخ في تغريدات له عبر حسابه على تويتر: خطاب سيدي خادم الحرمين الشريفين في مجلس الشورى منهج نسير عليه في الثبات على المواقف والالتزام بالمبادئ والقيم الوطنية، والوعي بمسؤولية المشاركة لمواجهة التحديات، والاستمرار في التطوير والتكامل بين مؤسسات الدولة؛ لخدمة المواطن وتحقيق التنمية المستدامة لوطن عظيم نفخر بمنجزاته.

‏وأضاف في تغريدة أخرى: لغة الأرقام والتعبير عن المواقف في ‫تصريح ولي العهد؛ استمرار لخطاب الشفافية مع المواطن وتعزيز مشاركته، وتأكيد على ما تحقق في الواقع من منجزات غير مسبوقة في فترة وجيزة ومتسارعة، وإثبات التحول الكبير الذي يعيشه الوطن مع رؤية سمو سيدي ولي العهد نحو مستقبل زاهر للمنافسة عالميًّا.

ولقيت تغريدات وزير التعليم تفاعلًا من المجتمع التعليمي وتعليقًا إيجابيًّا من قبل معرفات إدارات التعليم والمدارس، مشيرين إلى أن خطاب خادم الحرمين الشريفين حمل مضامين منهج هذه البلاد وقيمها الوطنية الثابتة، وأكد القيم الوطنية الراسخة ومثل منهج حياة وخارطة طريق لمستقبل واعد لوطن طموح، وموضحين أن تصريح ‫سمو ولي العهد جسّد أروع صور الشفافية وتناول منجزات نوعية تحققت في ظروف استثنائية، وأكد على أهمية الخطوات الاقتصادية والثقافية والسياسية والتعليمية والسير بخطى ثابتة لتحقيق رؤية المملكة 2030.