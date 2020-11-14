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الصين: لا إصابات محلية جديدة بـ"كورونا"

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الصين: لا إصابات محلية جديدة بـ"كورونا" الصين: لا إصابات محلية جديدة بـ"كورونا"
تسجيل 18 حالة مؤكدة وافدة من الخارج

الصين: لا إصابات محلية جديدة بـ

أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم السبت، عدم الإبلاغ عن أيّ حالات إصابة جديدة محلية بعدوى "كوفيد-19" في البر الرئيس الصيني.

وقالت اللجنة في تقريرها اليومي، إنه تم الإبلاغ عن إجمالي 18 حالة إصابة مؤكدة وافدة من خارج البر الرئيس الصيني يوم الجمعة، حيث تم تسجيل هذه الحالات في "قوانغدونغ وشنغهاي وتيانجين ولياونينغ وفوجيان وشنشي".

وأضافت وفق وكالة "شينخوا": لم يتم الإبلاغ عن أي حالات جديدة مشتبه فيها أو وفيات متعلقة بـ"كورونا" داخل البر الرئيس الصيني.

وخرج، يوم الجمعة، ما مجموعه 24 مريضاً، كان مصاباً بكوفيدـ19، من المستشفيات بعد تعافيهم في الصين.

وبحلول نهاية يوم الجمعة، تم الإبلاغ عما مجموعه 3680 حالة وافدة في البر الرئيس، من بينها 3325 شخصاً خرجوا من المستشفيات بعد شفائهم و355 شخصاً ما زالوا في المستشفى.. ولم يتم الإبلاغ عن أي وفيات من الحالات الوافدة.

ومنذ ظهور الجائحة حتى يوم الجمعة، بلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكوفيدـ19 في البر الصيني الرئيس 86325 حالة.. ولا يزال 388 مريضاً منهم يتلقون العلاج، بينهم ثلاثة مرضى في حالة خطيرة. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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